【新冠肺炎】袁國勇稱達至群體免疫已不可能　倡改大腿打針免疫苗誤打血管

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇今出席香港兒科學會舉行的論壇（資料圖片）

本港新冠疫情持續緩和，截至昨日累計426萬人已打首針疫苗，佔合資格人口63.3%，另累計362.7萬人已打次劑，佔合資格人口53.9%。港大微生物學系講座教授袁國勇今（7日）出席香港兒科學會舉行的講座，表示因應Delta變種病毒出現，要達至群體免疫已不可能，但強調打針仍有效預防感染、有病徵感染、傳播及降低重症率。

袁國勇表示，復必泰疫苗對原始新冠病毒有效率達95%，故有7成人口接種就可以達致群體免疫，不過自Delta變種病毒出現，復必泰疫苗的有效率降至88%，須有97.4%人口打針才可達至群體免疫，不過因應12歲以下兒童仍未可打針，故袁指不可能達到目標；至於科興疫苗的有效率則降至60%，即要有142.9%接種率才可達至群體免疫。

即使無法做到群體免疫，袁仍呼籲市民必須要打針，因如日後通關及放寬社交距離措施，便很容易會染疫，而且打針仍有效防止重症及住院，亦可減低有徵狀感染及傳播；至於是否需要打第三針，袁認為仍言之尚早，而且亦難以購入第三劑疫苗，因全球供應緊張，不過認為長者或有需要在今年內打第三針。

袁又提到其近日透過老鼠所做研究發現，靜脈注射復必泰疫苗比肌肉注射會令心臟細胞更容易受損，故呼籲港府應為市民從大腿打針，又建議醫護將針劑插入市民肌肉位置後，應將針筒拉後查看，確保沒有血液流出，避免誤打疫苗入血管：

如果我打第三針，我一定打大腿。

同場加映：【TOPick診症室】男士如廁2大習慣痔瘡惡化 醫生指用力不當可致流血劇痛

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文