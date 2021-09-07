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【東涌延綫】港鐵完成初步設計　新走綫曝光終站延至逸東邨側

社會 18:08 2021/09/07

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港鐵完成東涌綫延綫的初步設計走綫。（區議會文件）

港鐵公布東涌綫延綫規劃進展，指項目初步設計已大致完成，現正進行詳細設計。其中新鐵路綫的走綫圖首曝光，新增東涌東站鄰近新填海區。至於終站東涌西，座落於現時逸東商場側。

港鐵向離島區議會提交文件，指東涌綫延綫主要分兩部分。「東涌東段」於東涌東填海區建造擬議的東涌東站，現有東涌綫約1.2公里長的路軌需改道；東涌東站屬於地面車站，設高架車站大堂。另外「東涌西段」將從現有東涌站的鐵路隧道，向西延伸約1.3公里，於逸東邨以西建造擬議的東涌西站，車站是地底車站，將成為未來東涌綫的新終點站。

港鐵及有關部門正按初步設計，準備鐵路方案的刊憲文件。另外港鐵公司亦已聘用獨立顧問公司，進行環境影響評估研究，確保東涌綫延綫的設計、建造及營運，均符合《環境影響評估條例》的相關要求，並採取各種可行措施，減低工程對公眾及環境的影響。環境影響評估報告預計於今年第四季，提交予環境保護署。

東涌綫延綫工程項目下的兩個車站，以及相關鐵路段，預計2023年動工建造，並在2029年竣工。

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責任編輯：吳卓峰

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