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【拒收直銷訊息】追問業主放盤涉違私隱條例　利嘉閣地產代理被罰款1.5萬元

社會 18:10 2021/09/07

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地產代理涉違《個人資料（私隱）條例》一項罪行，今（7日）被裁定罪名成立，被判罰款1.5萬元，私隱專員鍾麗玲歡迎法庭裁決。（資料圖片）

地產代理涉違《個人資料（私隱）條例》一項罪行，今（7日）被裁定罪名成立，被判罰款1.5萬元。法庭認為被告聯同涉案利嘉閣地產共同控制事主的個人資料，屬本案的資料使用者。法庭亦指出《私隱條例》並非只針對機構，同時適用於個人。私隱專員鍾麗玲歡迎法庭裁決。

鍾麗玲表示，公司職員在致電客戶進行促銷前，必須先核對公司所備存的「拒收直銷訊息的客人名單」。若個別職員沒有核對拒收名單而以電話聯絡拒收名單中的客戶作出直接促銷，該職員便可能須負上刑事責任。

私隱專員同時提醒消費者，若作出拒收直銷訊息要求後，仍然收到直銷訊息，應作出記錄，並盡量掌握有關直銷的詳情作為證據，以便向私隱公署作出投訴。

個案源於私隱公署在2018年所接獲的一宗投訴。投訴人透過利嘉閣購買物業，並向利嘉閣提供了他的姓名及電話號碼。投訴人其後於2018年2月向利嘉閣提出拒收直銷訊息要求，而利嘉閣亦確認已將投訴人加入其公司的拒收名單，不會再用電話聯絡投訴人作直接促銷。

然而，投訴人於2018年11月收到利嘉閣的一名職員的來電，查詢投訴人是否有意放售物業。投訴人遂向私隱公署作出投訴。私隱公署對投訴作初步處理後，認為事件涉及資料使用者未有依從投訴人拒收直銷訊息的要求，故將個案轉介予警方作刑事調查及考慮起訴。

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責任編輯：曾卓鋒

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