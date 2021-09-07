【外傭檢疫】多名高官視察竹篙灣檢疫設施　李家超透露本周公布預約安排

▲ 多名高官今日下午到大嶼山竹篙灣檢疫中心視察。（資料圖片）

政務司司長李家超連同多名高官今日（7日）下午到大嶼山竹篙灣檢疫中心，視察開放檢疫中心部分單位供抵港外籍家庭傭工（外傭）作檢疫用途的工作進展，並透露本周稍後公布開放預約的系統安排。



勞工及福利局局長羅致光博士、食物及衞生局局長陳肇始教授、勞工處處長孫玉菡及民眾安全服務隊（民安隊）處長羅仁禮陪同下，李家超到檢疫中心視察籌備工作，並聽取各部門介紹最新工作進展。檢疫中心由政府自行營運，各部門現正加緊準備場地和人手調配、開發電腦預約系統和付款安排，以及制訂保安、清潔、運輸、檢測、膳食、物資採購等各項營運細節，目前籌備工作進展良好。



李家超上星期主持跨部門會議，統籌相關籌備工作，食物及衞生局、勞工及福利局、政府資訊科技總監辦公室、衞生署、勞工處和民安隊均有參與。政府現時的目標是在9月20日開放使用檢疫中心第一期及第二期共800個單位，並預計於開放前約一星期啓用電腦預約系統。有關具體安排將於本周稍後公布。



連同早前參與的檢疫酒店提供的409個房間，全港將提供約1,200個單位予從不同國家抵港的外傭進行強制檢疫。持有由印度、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓或泰國相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的外傭，須入住指定檢疫設施。



李家超表示，在外等候來港的外傭很多，但政府必須確保「外防輸入」的政策，在風險可控的情況下，逐步有序地讓外傭來港，協助僱主照顧家人。

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責任編輯：郭詩詩