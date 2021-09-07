【前海擴區】民建聯冀港府加快建設新界北　工聯會︰將引領港人更好融入大灣區

▲ 民建聯促港府盡快建設新界北。（林曉君攝）

中央昨宣布前海深港合作區擴區擴容，民建聯形容，這是國家進一步深化市場經濟的重要舉措，擴大了香港未來發展的空間與機遇，希望港府盡快建設新界北，和前海合作，建設口岸經濟帶。工聯會亦表示全力支持《前海方案》，又敦促政府抓住新機遇。

民建聯李慧琼下午見記者時表示，未來民建聯會繼續向中央爭取政策，幫助香港在提升國際金融中心、打造國際航空樞紐、建設國際創新科技中心和區域知識產權貿易中心等方面有所建樹。

民建聯認為，新界北在前海方案出台後可大有所為，希望港府積極和深圳政府進行溝通，盡快完善新界北和前海之間的交通設施以及通關安排，進一步推動新界北的創科產業、現代服務業以及教育產業與前海的產業協同發展。

工聯會發聲明指，全力支持前海方案，工聯會將一如既往，發揮兩地服務先行者的優勢，透過龐大的工會網絡和廣布內地的服務點，引領香港市民更好地融入大灣區，把握「十四五」規劃機遇和「雙循環」新發展格局。

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責任編輯︰林曉君