【強制檢測】2男違反強制檢疫令 被判監14日

▲ 兩名男子違反強制檢疫令被判刑。

本港２名男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（７日）觀塘裁判法院判即時監禁14日。

首宗個案涉及一名31歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫十四日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於二○二○年七月六日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日被判處即時監禁14日。



第二宗個案涉及一名52歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫十四日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於二○二一年六月八日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日被判處即時監禁14日。



違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

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責任編輯：余思嵐