【咒術屍戰】《屍殺列車》導演新作蘊含深層意義　《上流寄生族》鄭知蘇改形象演咒術師　

▲ 《咒術屍戰》

《屍殺列車》導演延尚昊新作《咒術屍戰》，講述主角們為阻止甦醒的屍體再次犯下殺人案，想盡辦法對抗活死人大軍的懸疑驚悚故事。而《上流寄生族》富家女鄭知蘇今次在《咒術屍戰》剪去長髮，形象大突破，飾演咒術師「白昭袗」。

她介紹角色表示：「『白昭袗』是擁有詛咒能力的咒術師，只要有對方的照片、物品和漢字名字，就能對他人下咒。在電視劇《謗法》之後她消失了3年，為要甩掉內心的惡鬼而與世隔絕，進行修練。」

在那過程中，白昭袗讓自己的力量大增，培養出只屬於自己的能力，努力讓自己能更活用「謗法」。

更深層次意義

韓國傳媒及觀眾看畢《咒術屍戰》後，認為「喪屍巨匠」延尚昊導演，這次所創作的故事蘊含更深層次意義。

對於製作《咒術屍戰》的動機，執筆劇本的延尚昊導演表示：「在思考著是否有比較酷的事件時，突然想到了『甦醒的死屍』這個題材。希望是充滿著速度感和強勁力量的故事，所以認為很適合拍成電影。」

對於比喪屍更可怕、難以預測的「甦醒的死屍」，延尚昊表示：「其實『甦醒的死屍』這個存在，在神話傳說書籍中被視為一種迷信，也被認為可能是從外國來的。在搜尋讓屍體復活的黑魔法資料時，有查到印尼的相關資料，將其連結在電影當中。」

舞蹈家設計喪屍動作

延尚昊也希望能透過故事中的世界觀，探討更多事物：「若說之前的作品中探討的是對社會的不滿，那《咒術屍戰》要訴說的則是社會階級的問題。我們以此為概念結合了亞洲的奇幻要素，完成了《咒術屍戰》的故事！」

為要讓《咒術屍戰》中的「喪屍軍團」更寫實，製作團隊還請來了《鋼鐵雨》的武術導演，以及替《屍殺列車》、《屍戰朝鮮》中的喪屍設計動作的舞蹈家，為《咒術屍戰》打造更驚悚、壯烈的活屍動作場面。

延尚昊表示：「金容完導演希望這次活屍的動作能有別於過去的喪屍電影，希望能大膽創新，因此導演他們真的費盡苦心鑽研了許久，才有了電影中驚悚的喪屍模樣。」

最新影片推介：ERROR專訪