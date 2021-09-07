  • 30°C
香港時間 : 2021907日 (週二) 19:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【彩妝新品】雪花秀全新SPF50+氣墊粉底液及妝前乳　24小時持妝養膚修飾遮瑕

休閒消費 19:02 2021/09/07

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

雪花秀緻美無瑕彩妝系列打造24小時淨透無瑕底妝。(圖片由雪花秀提供)

一個輕薄貼膚持久的鎖妝，在夏季至為關鍵。雪花秀今夏推出全新Perfecting Cushion SPF50+/PA+++，，保持妝容整天清新亮澤。與同系列Perfecting Veil Base SPF29/PA++一併使用，讓妝容整天保持裸感清新，無懼口罩肌。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Perfecting Cushion SPF50+/PA+++ 緻美無瑕氣墊粉底液 SPF50+/PA+++ $550/15g*2

  • 超親膚持妝配方Advanced Slim Fit High Coverage Formula結合3層精細研磨的細緻輕盈粉體，完美遮瑕修飾不留痕，妝效持久清新如初。
  • PerfectLastingness -專利水潤霧光粉體Hyaluronic Acid-Coated Radiance Powder，添加透明質酸，更能持久保色，不沾口罩，妝容24小時明亮不暗沉。
  • PerfectWearing -蘊含韓方滋養滋盈肌活因子JAUM Activator™，化妝同時養膚，帶來透亮光澤膚色。
  • 6種色調可選，貼合亞洲人各種膚色所需;包裝奢華，突顯高貴氣質。

【最新影片推介】蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍 女拔小師妹陳劭藍成後起之秀

Perfecting Veil Base SPF29/PA++ 緻美無瑕粧前乳SPF29/PA++ $510/30ml

  • 修飾、護膚及防曬功能於一身的底霜，打造完美妝容的第一步。   

  • PerfectProtection - Triple Veil SystemTM抵禦懸浮粒子、超細微塵，同時阻隔紫外線及藍光，加上12小時長效鎖水保濕。

  • SkinCaring - 蘊含雪花秀獨特護膚配方，抗衰老，全面保濕滋潤。

【最新影片推介】揀錯書包易令學童寒背　脊醫4招教你揀好書包

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

相關文章

【夏天護膚】GLYCEL瑞士冰川活效修護面膜　72小時長效補濕+排毒淨白+收細毛孔
17:31 2021/06/09
【夏天護膚】GLYCEL瑞士冰川活效修護面膜　72小時長效補濕+排毒淨白+收細毛孔
【美妝秘訣】 Charlotte Tilbury人氣單色眼影膏推兩款暢銷色調　夢幻粉裸Pillow Talk+玫瑰酒紅Walk of No Shame
13:41 2021/07/20
【美妝秘訣】 Charlotte Tilbury人氣單色眼影膏推兩款暢銷色調　夢幻粉裸Pillow Talk+玫瑰酒紅Walk of No Shame

你可能感興趣

【夏天護膚】GLYCEL瑞士冰川活效修護面膜　72小時長效補濕+排毒淨白+收細毛孔
17:31 2021/06/09
【夏天護膚】GLYCEL瑞士冰川活效修護面膜　72小時長效補濕+排毒淨白+收細毛孔
【美妝秘訣】 Charlotte Tilbury人氣單色眼影膏推兩款暢銷色調　夢幻粉裸Pillow Talk+玫瑰酒紅Walk of No Shame
13:41 2021/07/20
【美妝秘訣】 Charlotte Tilbury人氣單色眼影膏推兩款暢銷色調　夢幻粉裸Pillow Talk+玫瑰酒紅Walk of No Shame
開箱 美容 面部保養 遮瑕 口罩 化妝 防曬護理 保濕 美妝

最高瀏覽

【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
16:34 2021/09/06
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
10:49 2021/09/06
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
【強制檢測】變種病毒染疫者曾訪14地點納強檢　包括又一城及九龍塘2間時鐘酒店【一文看清強檢清單】
今日 00:13
【強制檢測】變種病毒染疫者曾訪14地點納強檢　包括又一城及九龍塘2間時鐘酒店【一文看清強檢清單】