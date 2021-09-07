【彩妝新品】雪花秀全新SPF50+氣墊粉底液及妝前乳　24小時持妝養膚修飾遮瑕

▲ 雪花秀緻美無瑕彩妝系列打造24小時淨透無瑕底妝。(圖片由雪花秀提供)

一個輕薄貼膚持久的鎖妝，在夏季至為關鍵。雪花秀今夏推出全新Perfecting Cushion SPF50+/PA+++，，保持妝容整天清新亮澤。與同系列Perfecting Veil Base SPF29/PA++一併使用，讓妝容整天保持裸感清新，無懼口罩肌。

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Perfecting Cushion SPF50+/PA+++ 緻美無瑕氣墊粉底液 SPF50+/PA+++ $550/15g*2

超親膚持妝配方Advanced Slim Fit High Coverage Formula結合3層精細研磨的細緻輕盈粉體，完美遮瑕修飾不留痕，妝效持久清新如初。

PerfectLastingness -專利水潤霧光粉體Hyaluronic Acid-Coated Radiance Powder，添加透明質酸，更能持久保色，不沾口罩，妝容24小時明亮不暗沉。

PerfectWearing -蘊含韓方滋養滋盈肌活因子JAUM Activator™，化妝同時養膚，帶來透亮光澤膚色。

6種色調可選，貼合亞洲人各種膚色所需;包裝奢華，突顯高貴氣質。

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Perfecting Veil Base SPF29/PA++ 緻美無瑕粧前乳SPF29/PA++ $510/30ml

修飾、護膚及防曬功能於一身的底霜，打造完美妝容的第一步。

PerfectProtection - Triple Veil SystemTM抵禦懸浮粒子、超細微塵，同時阻隔紫外線及藍光，加上12小時長效鎖水保濕。

SkinCaring - 蘊含雪花秀獨特護膚配方，抗衰老，全面保濕滋潤。

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責任編緝：張懿慧