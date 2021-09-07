【少年受襲】15歲少年遊戲機中心遇襲重傷　再多兩男判教導所及判囚

▲ 少年於遊戲機中心遇襲，案中兩男今於區域法院被判監及判教導所。資料圖片

15歲少年於2020年5月在旺角金雞廣場遊戲機中心遭7人圍毆，一度留醫深切治療部，最終須進行手術切除脾臟。當中4名17至18歲的施襲者被判入教導所，另外2名涉案男子早前承認有意圖而傷人罪，今（7日）於區域法院分別被判入教導所及判監3年。暫委法官許肇強指，傷者能夠存活是十分幸運，惟日後生活受嚴重影響，加上其他因素影響下，判刑起點由2年升至4年半。

2名被告依次為彭家豪（20歲、學生）及陳榮森（23歲、無業），控罪指他們於2020年5月16日，在旺角洗衣街金雞廣場2樓一間遊戲機中心內，意圖使15歲男生身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。同案另外4名被告早前已認罪，被判入教導所，餘下1名16歲男被告則否認傷人罪有待審訊。

暫委法官判刑時指，閉路電視片段顯示施暴過程殘忍，眾人先控制死者，即使死者倒地後仍繼續襲擊，故以4年半為判刑起點。暫委法官亦引述事主的醫療報告指，事主幸運地得以生存，而他事後亦須終身服用抗生素及長期覆診，嚴重影響日常生活，加上事主曾任職倉務員，但由於身體問題而沒法繼續工作。

暫委法官續指，被告陳榮森於疫情期間辭去兼職工作，並加入本地三合會，受頭目指使襲擊死者，惟他報稱不認識死者及不知道現場情況，反映他試圖隱瞞加入三合會的事實。

暫委法官續指勞教中心報告指，陳於身體及心理方面均不合適判入勞教中心，考慮被告認罪，扣減三分一刑期，判監3年。

暫委法官指被告彭家豪求情稱患有精神病，希望法庭接納報告判處進入勞教中心，惟法官認為沒有證據顯示彭犯案時受病情影響，而勞教中心的訓練相對短期及衝擊性，進入教導所更有利被告更生，故判入教導所。

案情指，15歲事主於事發當晚於上述遊戲機中心被人從後拉扯，隨後遭7人圍毆，有人以塑膠告示牌施襲。在事主倒地後，眾人仍未停止攻擊，更有人以滅火筒襲擊事主。上述2名被告在警誡下表示並不認識事主。辯方律師早前求情時指，彭於現場踢了事主3至4下，陳則踢了2下。

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記者：梁錦麟