【好人好事】退休老闆為療癒愛犬病逝傷痛　寄情義工給受虐無家老狗送暖

▲ 鄧泰楨表示，流浪狗的身世很可憐，有曾受虐遭毒打，極乏安全感，有時難免乖張，但只要願意花時間及愛心跟他們玩下及溝通，牠們會放低防備心，慢慢變得溫馴。

做義工，似乎已成為不少退休人士的「工作」之一。不過服務的對象主要是人，但其實人類的好朋友狗隻，一樣都需要幫助。

在香港土生土長的鄧泰楨（Andy），九十年代初移民到英國打理餐館，9年前退休後一家三口連同愛犬回流香港，後來愛犬生病去世，Andy十分傷心。他決定把傷痛化成力量，到元朗的吳家村狗狗之家做義工，協助照顧場內接近百多隻被人遺棄的流浪犬。「這些都是受虐待、無家可歸的老狗，希望有一個溫暖的家給牠們終老。」

▲ 充滿愛心的Andy，退休後除了湊孫外，便到狗場做義工。(陳永康攝)

可能在英國已生活了接近三十年的關係，今年66歲的Andy帶點外國人的不拘小節個性，訪問當天的天氣不穩定，時晴時雨，拍攝期間要經常更換場地，室內室外兩邊走，Andy卻十分合作、毫無怨言，更笑說自己已退休，時間十分充裕，更著記者慢慢來，自己可以盡力配合。

對比起退休後的慢活步伐，Andy從前是位工作狂，十分忙碌。70年代他中學畢業後，修讀了兩年飛機工程課程後成為工程師，在當時的啟德機場工作。「當年屬新款的Airbus A300來到香港，我是第一個本地工程師做維修的。」他工作發展十分順利，前途無限，後來更結婚生女，組織一家三口的快樂家庭。

不過這時英籍的外父希望他到當地接手餐廳生意，Andy不捨得放棄工程師工作，但為協助外父發展生意，便於1993年舉家移民英國。

▲ Andy十分愛錫愛犬Gorgeous，感情很好。(被訪者提供)

初到異鄉，還要轉行做飲食業，Andy直言開始時有點不習慣，幸好慢慢開始融入當地生活，更跟餐廳員工建立良好關係。「當時舖頭的長工連兼職約有二十幾人，他們來自不同國家，餐廳就像聯合國十分熱鬧，我們經常在收舖後一齊食宵夜，談天說地，相處很融洽。」

他也跟不少客人打成一片，除了一起相約打高爾夫球外，更會到客人家聚餐，相當愉快。

餐廳光榮結業

餐廳生意一直發展理想，但隨著英國經濟下滑，客人的消費意慾亦逐漸減低。「以前每枱客都會叫一枝酒，但後來減少分量只要一杯，到了後期就只要一杯水，因是免費的。」

Andy眼看自己打理餐廳已接近20年，更是年中無休，加上自己年紀不輕，便決定讓餐廳光榮結業，退休返回香港生活。

Andy一如從外國回流的香港人一樣，覺得香港環境很擠迫，還自言樓價十分高，置業相當困難。他起初的退休生活，十分清閒，經常與太太弄狗為樂。「我自小很喜歡狗，未結婚時已在香港養了兩隻，在英國生活時，囡囡話想養一隻狗仔作伴，我便在她生日時送上松鼠狗Gorgeous，我們更當牠是屋企人。」

不過Gorgeous回港生活後，健康卻出現問題，更需Andy貼身照顧。「牠經常肚痾，後來發現患上糖尿病，我要每天替牠驗血糖及打針。」

愛犬身體狀況似乎慢慢好轉，怎知一年後卻確診癌症，每個月都要打化療針，8個月後更撒手人寰，當時Andy十分傷心。「以前在英國餐廳工作，每天下午落場時間，我都會帶Gorgeous一起散步，晚上更會同牠一起睡，我們有很深厚的感情。」

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捐贈亡犬物資萌起做義工

由於Gorgeous留下大量的物資，Andy便決定捐贈出去，他在網上看到元朗的「吳家村狗狗之家」，便把狗尿片、寵物剪刀及乾糧等等送到狗場。當時來到現場，他發覺有近百隻流浪犬，牠們都很活躍，生活得很開心。同時他更發現狗場招聘義工，便決定成為一份子，由2015年一直做到現在，已達6年時間。

「吳家村狗狗之家」位於錦田錦上路，由08年營運至今，一共接收約100隻被遺棄、受虐待及無家可歸的流浪犬，全由一群義工負責照顧。

Andy雖然有照顧狗隻的經驗，但流浪狗的性格跟寵物犬大不同，故他開始時也遇到一些困難。「狗隻全是被遺棄，有的曾受毒打，又或曾被漁農署的職員捕捉，所以對人缺乏安全感，有時為保護自己甚至會咬人。其實牠們身世很可憐，我們只要願意花時間及愛心跟他們玩下及溝通，牠們會放低防備心，慢慢變得溫馴。」

▲ Andy說場內有些狗隻都很爛玩，十分可愛。(被訪者提供)

被遺棄老狗掛念主人

現在所有住在吳家村狗狗之家的狗隻，全部都會有自己的名字，Andy說每一隻狗擁有自己的身份，自然會感覺被愛護及受重視。

而在眾多的流浪犬中，Andy自言最難忘便是小寶。「小寶原本是一隻家狗，但因年老生病被主人遺棄，把牠趕出門口，我們的義工見到便帶小寶回狗場。我們每逢周六會有義工帶所有狗出街行一圈，小寶跟一位義工出街時，忽然加速走得很遠更失去影蹤，當日我們到處尋找牠，但到晚上11時都搵不到。第二天早上有義工發現小寶站在自己舊居門外，相信牠很掛念主人，但可惜主人無動於衷，對牠不瞅不睬，可憐的小寶只好跟我們回狗場。」

Andy說每隻流浪犬都有自己的故事，就像他最喜歡的「偉業」，由於牠從前在街上經常被襲擊，曾受過傷害，故當有人或其他狗埋身，牠便吠過不停甚至會作出攻擊，故牠在狗場要單獨安置。

Andy見牠經常孤零零一個，便主動跟牠玩，偉業隨後放下戒心，在Andy面前十分溫馴，更經常撒嬌。「某一天我在家中，義工打電話來話偉業突然抽筋，已安排了車輛帶牠看醫生，但車未到偉業已停止呼吸，最後更死去，當時我很傷心。偉業火化當天，我發現牠全身發脹，懷疑是給毒蛇咬後中毒身亡。」

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每隻離世的狗隻，狗場都會安排火化，骨灰更會放在狗場，希望牠們最終都有一個「安樂窩」。

不論是生前死後，Andy自言也希望給流浪狗一個溫暖的家。「牠們年紀已很大，前半生受過不少苦難，在後半生的日子，希望可享安定及快樂的生活，更一直到終老。而我的責任是陪著牠們，走過『狗』生最後的一程。」

記者：招美寶