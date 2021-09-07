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【市區重建】大角咀槐樹街私樓項目　俊和破天荒採組裝合成法興建

社會 18:46 2021/09/07

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市建局進行槐樹街項目上蓋工程合約簽署儀式。（市建局圖片）

市區重建局今日（7日）公布，經過公開招標及評審，董事會批准將大角咀槐樹街重建項目的上蓋工程合約，批予俊和建築，以混凝土「組裝合成」建築法（MiC）興建，將會是全港首個以MiC建築技術興建的私樓項目。

MiC技術以「先裝後嵌」的概念，將單位的建造工序，從地盤轉移至廠房，加強品質監控；承建商在地盤平整及地基工程進行期間，可同步於廠房內建造組件，讓兩項工序並行推進，縮短整體建築時間。由於廠房內所製造的單位已預先安裝喉管、廚櫃、潔具、窗戶、地台及牆身等大部份設施配件，才把組裝好的單位組件運送到工地現場，作樓宇整體的裝嵌，除可減省工地施工工序之外，更提升工地安全，以及減少對周邊環境影響。

項目採用俊和建築及巴馬丹拿集團研發的「混凝土MiC牆壁連接技術」，能減少單位內的主力牆身厚度，因而增加室內可用的空間及樓宇設計上的靈活性；而混凝土結構模組的最大優點是耐用性高，日後不用頻密維修和保養，亦容易達至訂明的耐火要求。此外，這類單位的隔音及隔熱方面等效能均表現良好，更切合私樓市場普遍的期望及要求。

有關項目地盤面積約417平方米，完成後提供約3.3萬平方呎的住宅樓面，可建69 個單位。項目地基工程已在去年10月動工，整個項目預計2023年第四季完成。

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責任編輯：吳卓峰

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