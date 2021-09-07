【香港小姐2021】大熱陳聖瑜做手術變「獨眼龍」 坦言擔心影響評審印象 娛樂 18:49 2021/09/07 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 陳聖瑜、關楓馨、宋宛穎和王嘉慧。（左起） 《2021香港小姐》的12強佳麗出席記招並與「最上鏡小姐」評判團會見，當中評判包括著名設計師陳幼堅、名模周汶錡、前港姐亞軍李嘉慧及著名攝影師鄧鉅榮。 今屆熱門冠軍陳聖瑜因為生眼挑針剛動手術，所以今日出席活動時，左眼要裹着紗布慘變「獨眼龍」。她坦言也擔心這樣見評判會扣分，不過也無可奈何，只望決賽當晚有好表現。 另外，今日活動上更公布「競猜誰是冠軍」，結果由關楓馨、宋宛穎和王嘉慧成為三強。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港小姐2021】王嘉慧聖保羅男女中學考入UCL 陳懿德懂聲樂邵初擅長繪畫 17:17 2021/08/29 【香港小姐2021】王嘉慧聖保羅男女中學考入UCL 陳懿德懂聲樂邵初擅長繪畫 【香港小姐2021】宋宛穎6歲習舞精通7種舞藝 陳聖瑜梁凱晴才藝出眾 14:04 2021/08/28 【香港小姐2021】宋宛穎6歲習舞精通7種舞藝 陳聖瑜梁凱晴才藝出眾 【香港小姐2021】大熱關楓馨梁凱靖皆是學霸 王嘉慧梁菁琳學歷驚人 13:59 2021/08/26 【香港小姐2021】大熱關楓馨梁凱靖皆是學霸 王嘉慧梁菁琳學歷驚人 你可能感興趣 【香港小姐2021】王嘉慧聖保羅男女中學考入UCL 陳懿德懂聲樂邵初擅長繪畫 17:17 2021/08/29 【香港小姐2021】王嘉慧聖保羅男女中學考入UCL 陳懿德懂聲樂邵初擅長繪畫 【香港小姐2021】宋宛穎6歲習舞精通7種舞藝 陳聖瑜梁凱晴才藝出眾 14:04 2021/08/28 【香港小姐2021】宋宛穎6歲習舞精通7種舞藝 陳聖瑜梁凱晴才藝出眾 【香港小姐2021】大熱關楓馨梁凱靖皆是學霸 王嘉慧梁菁琳學歷驚人 13:59 2021/08/26 【香港小姐2021】大熱關楓馨梁凱靖皆是學霸 王嘉慧梁菁琳學歷驚人 陳聖瑜 關楓馨 王嘉慧 宋宛穎 綜藝節目 香港小姐