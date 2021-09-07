【香港小姐2021】大熱陳聖瑜做手術變「獨眼龍」　坦言擔心影響評審印象

▲ 陳聖瑜、關楓馨、宋宛穎和王嘉慧。（左起）

《2021香港小姐》的12強佳麗出席記招並與「最上鏡小姐」評判團會見，當中評判包括著名設計師陳幼堅、名模周汶錡、前港姐亞軍李嘉慧及著名攝影師鄧鉅榮。

今屆熱門冠軍陳聖瑜因為生眼挑針剛動手術，所以今日出席活動時，左眼要裹着紗布慘變「獨眼龍」。她坦言也擔心這樣見評判會扣分，不過也無可奈何，只望決賽當晚有好表現。

另外，今日活動上更公布「競猜誰是冠軍」，結果由關楓馨、宋宛穎和王嘉慧成為三強。

