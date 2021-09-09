【行業內幕】酒店清潔工揭噁心及反胃清潔內幕　一個「欺騙客人」手段清潔廁所

▲ 酒店清潔工揭行內秘密。

疫情之下，大家或會選擇到酒店Staycation鬆一鬆，但酒店的衛生又是否如大家想像般乾淨？有英國前酒店房清潔工近日接受英國《鏡報》訪問時揭露，其實酒店房並非完全乾淨，清潔工打掃時有不少「偷懶」的地方，例如未必更換床單及清潔浴室等，更分享不少令人震驚的見聞。

一名前酒店房清潔工接受英國《鏡報》訪問，大爆行內一些令人噁心、反胃的清潔內幕。他表示，其實房間並非如大家想像般乾淨，大眾或以為客人與客人間，可以清潔得一塵不染，但其實並不是。最常見是，清潔不同位置時理應要用不同的抹布，但有清潔工為求方便，會將抹廁所的布，用於抹預備食物的枱面和床頭櫃。

又例如客人只住了一晚，而床單看起來乾淨的話，清潔工就不會換床單。地板吸塵及清潔浴室亦一樣，如果看起來「還可以」，清潔工就不會再清潔。

一般而言，大家是為了避免投訴而做，而並非真的為了乾淨。

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他又透露其中一個「欺騙客人」的手段，就是在沒有打掃過的浴室噴幾滴玻璃清潔劑，只要房間有點化學清潔劑味，顧客就會覺得已經清潔消毒過。

他坦言，自己也很討厭這樣做，但這一切都是因為管理層的壓力。

清潔工需要獨力清理整層、幾十個房間，但只有15分鐘休息時間。

他又分享，不少旅客離開時會將剩餘「散紙」留在房間，清潔工一般會當作小費取走。但有時客人會遺下衣服或書本，這些他們都會視為顧客遺棄物品，將其私有，不會交還。

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責任編輯：羅嘉欣