【港區國安法】勞福局擬修例規定違法者不能任社工　陳勇︰任何專業都應受法律規管

▲ 陳勇強調，無論是甚麼身份，違法都須受罰。（陳葆琳攝）

勞工及福利局擬最快今年內修例，列明違反《港區國安法》的人士，除非獲社工註冊局全體成員同意，否則不可註冊成為社工；同時，被定罪的工會理事5年內亦不得擔任工會職員。選委會社福界當然選委陳勇指，無論是甚麼身份，違法都須受罰，任何一個專業包括社福界人士，都應受到法律規管。

據了解，《社會工作者註冊條例》及《職工會條例》，將《港區國安法》納入不能擔任社工的罪行。被定罪人士除非獲社工註冊局全體成員同意，否則不可做社工。另外，被定罪的工會理事5年內亦不得擔任工會職員。修例工作最快今年展開。

勞福局回應傳媒查詢時表示，現正審視該《社會工作者註冊條例》的相關規定及實施情況，以便履行特區政府在《香港國安法》下的職責。

局方又指，《社會工作者註冊條例》賦權社會工作者註冊局訂定和檢討社會工作者的註冊資格標準、擬定和審批《工作守則》、管理註冊制度及處理紀律事宜，包括決定曾被裁定干犯刑事罪行的人士能否註冊為社會工作者。當局現正審視該《條例》以便履行特區政府在《香港國安法》下的職責。另外，勞工處將配合特區政府整體的策略和工作，擬定相應的措施，促進職工會理事及職員對國家安全概念及相關規定的認識。

身兼港區人大代表的陳勇今日出席社會福利界當然選委座談會時表示，香港是法治之區，過去兩年「黑暴」有人破壞法治的核心價值，造成社會動盪。中央出台《港區國安法》及《完善選舉制度》讓香港恢復熟悉的法治社會。他強調，無論是甚麼身份，違法都須受罰，任何一個專業，包括社福界人士，都應受到法律規管。

他說，即使不是違反《港區國安法》，若社工違反其他法例，社工註冊局都有相關規例規管。若有社福界人士走「灰色地帶犯法」，他們亦很有信心可以找出來。他又指，《港區國安法》立法後，這種情況應愈來愈少。

香港國際社會服務社行政總裁邱浩波則表示，社工註冊局負責批出社工牌照及監管本港社工。若觸犯社工註冊條例，當局會有紀律聆訊。若有社工觸犯《港區國安法》，社區註冊局會有適當處理。

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記者：陳葆琳