【回港易】總商會歡迎政府做法　王冬勝稱欣見香港邁出重要一步

▲ 總商會歡迎政府做法，主席王冬勝表示欣見香港邁出重要的一步，恢復與內地通關，並期望每日2,000人的名額可於短期內增加。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日（7日）出席行政會議前表示，本港已連續21天本地個案清零，因應疫情發展，由明日起會恢復回港易計劃，除了6個中高風險小區。香港居民可以透過網上預約入境日期。另外，非香港居民可透過來港易計劃9月15日起，透過兩個口岸來港，名額每日共2,000人，當局稍後會再公布詳情。總商會歡迎政府做法，主席王冬勝表示欣見香港邁出重要的一步，恢復與內地通關，並期望每日2,000人的名額可於短期內增加。

【新冠肺炎】回港易計劃明日起恢復 非香港居民9月15日起可經來港易到港。詳情即看：【下一頁】

王冬勝亦表示，廠商會亦希望計劃能夠做到雙向互惠，讓香港居民及內地遊客可以免檢疫往返內地城市。

政府宣布將於明天（9月8日）重啟「回港易」計劃，以便身處內地及澳門的本港居民透過計劃免檢疫返港。香港和內地的新冠病毒疫情已趨緩和，故總商會認為容許商務、觀光及探親旅客跨境往來是合理的一步。隨着本港和全球的疫苗接種率持續上升，本會認為現在是時候開始計劃進一步重啟邊境，令商業活動回復正常。

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責任編輯：曾卓鋒