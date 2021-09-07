  • 30°C
香港時間 : 2021907日 (週二) 20:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選委會】社福界當然選委辦座談會　業界冀政府支援中小型服務機構

政治 19:32 2021/09/07

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

選舉委員會第二界別社會福利界當然選委今日與業界舉行座談會。港區人大代表陳勇會後表示，社福界代表關注未來社福界如何可以爭取更多資源，及政府將如何加強支援中小型社會服務機構等。

座談會有超過70名社福界代表參與。陳勇指，社福界代表在會上就社會福利政策、如何整合社會福利資源等發表意見。會上亦談及香港社會如何能做到居家安老、是否贊成前社工舉報懷疑虐兒個案及全面立法禁止體罰、當局如何加強支援中小型社會服務機構等議題。陳勇表示，當然選委承諾將業界訴求向政府轉達，從而改善民生、民意、民情、民心。

香港國際社會服務社行政總裁邱浩波補充，當然委員會聆聽業界的訴求，並向特首及立法界議員提出將來社福界發展的方向。他認為，社會福利需要有長遠策劃，政府應在此方面制定5年或10年策略。

當然委員今日與業界溝通後，將分組拜訪社福團體，與機構或團體及代表、前社工等座談，聽取業界訴求和意見建議。

社福界當然選委首次集體亮相，共13人出席座談會，包括陳勇、邱浩波、譚鎮國、林潞、黃楚淇、李柏成、陳承邦、彭志宏、潘佩璆、孟毅、蘇長榮、王䓪鳴、李家祥。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳葆琳

相關文章

【選委會選舉】建制派議員成當然委員　促管治者解答夏寶龍5大問題
18:48 2021/09/01
【選委會選舉】建制派議員成當然委員　促管治者解答夏寶龍5大問題
【選委會選舉】紡織及製衣界17人自動當選　倡發揚香港品牌
18:58 2021/09/02
【選委會選舉】紡織及製衣界17人自動當選　倡發揚香港品牌
【選委會選舉】界別分組選舉本月19日舉行　消息指警方出動3,000警力布防
20:48 2021/09/02
【選委會選舉】界別分組選舉本月19日舉行　消息指警方出動3,000警力布防

你可能感興趣

【選委會選舉】建制派議員成當然委員　促管治者解答夏寶龍5大問題
18:48 2021/09/01
【選委會選舉】建制派議員成當然委員　促管治者解答夏寶龍5大問題
【選委會選舉】紡織及製衣界17人自動當選　倡發揚香港品牌
18:58 2021/09/02
【選委會選舉】紡織及製衣界17人自動當選　倡發揚香港品牌
【選委會選舉】界別分組選舉本月19日舉行　消息指警方出動3,000警力布防
20:48 2021/09/02
【選委會選舉】界別分組選舉本月19日舉行　消息指警方出動3,000警力布防
特首選舉 保良局 博愛醫院 政治 社會福利 選舉委員會

最高瀏覽

【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
16:34 2021/09/06
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
10:49 2021/09/06
【返學日常】一家5口揸車送小朋友返學　阻塞交通焫著職業司機︰移民咩返學咋嘛
【強制檢測】變種病毒染疫者曾訪14地點納強檢　包括又一城及九龍塘2間時鐘酒店【一文看清強檢清單】
今日 00:13
【強制檢測】變種病毒染疫者曾訪14地點納強檢　包括又一城及九龍塘2間時鐘酒店【一文看清強檢清單】