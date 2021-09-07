【選委會】社福界當然選委辦座談會　業界冀政府支援中小型服務機構

選舉委員會第二界別社會福利界當然選委今日與業界舉行座談會。港區人大代表陳勇會後表示，社福界代表關注未來社福界如何可以爭取更多資源，及政府將如何加強支援中小型社會服務機構等。

座談會有超過70名社福界代表參與。陳勇指，社福界代表在會上就社會福利政策、如何整合社會福利資源等發表意見。會上亦談及香港社會如何能做到居家安老、是否贊成前社工舉報懷疑虐兒個案及全面立法禁止體罰、當局如何加強支援中小型社會服務機構等議題。陳勇表示，當然選委承諾將業界訴求向政府轉達，從而改善民生、民意、民情、民心。

香港國際社會服務社行政總裁邱浩波補充，當然委員會聆聽業界的訴求，並向特首及立法界議員提出將來社福界發展的方向。他認為，社會福利需要有長遠策劃，政府應在此方面制定5年或10年策略。

當然委員今日與業界溝通後，將分組拜訪社福團體，與機構或團體及代表、前社工等座談，聽取業界訴求和意見建議。

社福界當然選委首次集體亮相，共13人出席座談會，包括陳勇、邱浩波、譚鎮國、林潞、黃楚淇、李柏成、陳承邦、彭志宏、潘佩璆、孟毅、蘇長榮、王䓪鳴、李家祥。

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記者：陳葆琳