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【NFT熱潮】數碼港舉行活動推廣科技與藝術結合　陳奐仁黃泆潼任嘉賓

社會 19:37 2021/09/07

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

數碼港聯同NEXXCREATE舉辦「藝術 X 科技 大師直播分享會」，邀請跨界別藝術創作者，包括知名音樂人陳奐仁、香港唱片騎師(DJ)及歌手Miss Yellow(黃泆潼)與製作人Kavemura組成的 (Yuen Yuen)及曾憑《頭文字D》、《黃飛鴻之英雄有夢》多次獲得金像獎最佳視覺效果獎的特效導演黃宏達，與數碼港初創分享科技在藝術上的應用，藉此鼓勵更多創作人與創科界合作，發掘新的合作模式。

另外，數碼港即日起至12月底聯同社群初創合辦「科技X藝術 – 超乎想像」數碼藝術展，展出超過70幅由九十後新晉藝術家何博欣（Vivian Ho）及6名本地獲獎攝影師，經非同質化代幣(NFT)技術處理的作品。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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黃泆潼 陳奐仁 黃宏達 NFT NEX 文娛藝術 攝影 香港 歌手

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