【NFT熱潮】數碼港舉行活動推廣科技與藝術結合　陳奐仁黃泆潼任嘉賓

數碼港聯同NEXXCREATE舉辦「藝術 X 科技 大師直播分享會」，邀請跨界別藝術創作者，包括知名音樂人陳奐仁、香港唱片騎師(DJ)及歌手Miss Yellow(黃泆潼)與製作人Kavemura組成的 (Yuen Yuen)及曾憑《頭文字D》、《黃飛鴻之英雄有夢》多次獲得金像獎最佳視覺效果獎的特效導演黃宏達，與數碼港初創分享科技在藝術上的應用，藉此鼓勵更多創作人與創科界合作，發掘新的合作模式。

另外，數碼港即日起至12月底聯同社群初創合辦「科技X藝術 – 超乎想像」數碼藝術展，展出超過70幅由九十後新晉藝術家何博欣（Vivian Ho）及6名本地獲獎攝影師，經非同質化代幣(NFT)技術處理的作品。

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責任編輯：蘇文軒