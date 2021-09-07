【香港創科】港府歡迎中央宣布新惠港措施　助力大灣區建設國際創新科技中心

▲ 創新及科技局局長薛永恒今日（7日）在中央惠港科技政策宣介座談會上，講述建設國際創新科技中心方面的重點工作。（政府新聞處提供）

特區政府今日（7日）歡迎國家科學技術部於中央惠港科技政策宣介座談會上宣布多項新惠港措施，加大力度支持香港的創科發展。

座談會今日在香港科學園舉行，由創新及科技局聯同粵港澳大灣區院士聯盟和京港學術交流中心主辦。中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任譚鐵牛在會上作主旨宣講，國家科技部、中國科學技術協會、國家自然科學基金委員會分別作介紹。惠港措施包括擴大國家科技計劃對港開放、容許香港的青年學者申請國家自然科學基金「青年科學基金項目」、歡迎香港科技人士和專家加入中國科協全國學會及進入國家科技專家庫和獎勵評審專家庫、完善大型儀器設備對香港開放共享機制、深化內地與香港科技人文交流，以及支持香港參與國家技術創新中心建設。

創新及科技局局長薛永恒表示，感謝中央政府一直以來的信任與支持，港府會用好國家的支持，特別是國家科技部最新公布的一系列惠港科技措施。對港開放不同科技計劃和基金下更多的專項和項目，以及內地的大型儀器設備，將有助本地的科研界獲得更多的資源進行研發工作。而香港科技人士和專家加入中國科協全國學會和進入不同的專家庫，也可以讓香港科研界人士更好地發揮「香港所長」，貢獻「國家所需」。

他亦表示，國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，香港的科研團隊會全力以赴，務求發揮香港在基礎研究方面的優勢，為香港建設具有國際影響力的創科樞紐，為國家建設成為科技強國出一分力。他期待隨着各項新措施陸續落實，可以為香港的科研界注入更多動力，並為國家的創科發展作出貢獻，助力大灣區建設國際創新科技中心。

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責任編輯：曾卓鋒