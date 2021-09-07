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【一氧化碳】14人光顧灣仔「老北京」炭爐火鍋一氧化碳中毒　4人須接受高壓氧治療

社會 20:08 2021/09/07

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衞生防護中心正調查事件。

灣仔食肆「老北京」懷疑出現一氧化碳中毒個案，14人進食火鍋後不適送院，10人情況穩定，其餘4人已出院。

衞生署衞生防護中心今日(7日)正調查一宗在食肆的懷疑一氧化碳中毒個案。個案涉及一行共14人，包括6男8女，年齡介乎23至39歲。他們昨晚（6日）在灣仔駱克道老北京的同一房間內進食火鍋，並使用炭作煮食燃料。

晚餐開始約2小時後，他們出現失去知覺、頭暈、嘔吐、噁心、頭痛、呼吸急促、心悸等病徵，分別被送往律敦治醫院和瑪麗醫院接受治療，其中1人自行到伊利沙伯醫院求醫。4名病人其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受高壓氧治療。14人當中，10人現時情況穩定，其餘4人已出院。

初步調查顯示他們進食火鍋時，雖然食肆房間有開空調，但房間內的窗戶全部關上，而房門亦關上一段長時間，可能因而令室內的一氧化碳水平上升。調查仍然繼續，衞生防護中心亦已通知食物環境衞生署有關事故。

衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦、噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺、腦部受損等症狀，甚至死亡。

衞生防護中心提醒市民，應在通風良好的地方使用排氣良好的點燃燃料的裝置。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。如患者情況嚴重、不省人事或沒有呼吸，應立即致電999緊急熱線。

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責任編輯：蘇文軒

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