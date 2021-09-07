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【小巨肺】《全美一叮》Celine參加港大資優生計劃　暑假體驗法律學院課程學習版權知識

社會 22:07 2021/09/07

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

譚芷昀是「菁英.聚港大」計劃Academy for the Talented一份子。(HKU Taster fb)

「小巨肺」譚芷昀(Celine)在2017年參加美國《全美一叮》（America's Got Talent）歌唱比賽，獻唱《My Heart Will Go On》一夜爆紅，並贏得Golden Buzzer 殊榮。已成長為少女的Celine，原來是「菁英.聚港大」計劃一份子，今個暑假參加HKU Taster，體驗港大法律學院課程，與世界各地學員學習版權法律知識。

「菁英聚·港大」成立自2011年，會為中學資優生提供一系列學術課程及拓展項目包括科學工作坊，商業企業家訓練營，諾貝爾周（參加諾貝爾獎頒獎典禮），創意寫作比賽，指導計劃等等。通過參加這些活動，學生不僅可以挖掘自身潛力，亦可提升學術水平。「菁英聚·港大」的成員遍佈世界各地，來自於海內外頂尖學府。不同背景的學生通過各類活動互相交流，可以接觸瞭解不同的文化，增長自身知識，拓寬國際視野。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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