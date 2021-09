【小巨肺】《全美一叮》Celine參加港大資優生計劃　暑假體驗法律學院課程學習版權知識

▲ 譚芷昀是「菁英.聚港大」計劃Academy for the Talented一份子。(HKU Taster fb)

「小巨肺」譚芷昀(Celine)在2017年參加美國《全美一叮》(America's Got Talent)歌唱比賽,獻唱《My Heart Will Go On》一夜爆紅,並贏得Golden Buzzer 殊榮。已成長為少女的Celine,原來是「菁英.聚港大」計劃一份子,今個暑假參加HKU Taster,體驗港大法律學院課程,與世界各地學員學習版權法律知識。

「菁英聚·港大」成立自2011年,會為中學資優生提供一系列學術課程及拓展項目包括科學工作坊,商業企業家訓練營,諾貝爾周(參加諾貝爾獎頒獎典禮),創意寫作比賽,指導計劃等等。通過參加這些活動,學生不僅可以挖掘自身潛力,亦可提升學術水平。「菁英聚·港大」的成員遍佈世界各地,來自於海內外頂尖學府。不同背景的學生通過各類活動互相交流,可以接觸瞭解不同的文化,增長自身知識,拓寬國際視野。

