【開學】引星戰對白勉新生迎挑戰　浸大校長衞炳江：願「力量」與你們同在

▲ 浸大校長衞炳江於第66屆開學典禮上致辭。(浸大提供)

香港浸會大學今日(7日)舉行開學禮,浸大校長衞炳江致辭時引用電影《星球大戰》經典對白「May the FORCE be with you」,勉勵新生利用其「力量」,包括靈活變通及抱持開放態度等,看待變化和挑戰。

浸大在2021/22學年共有逾2,000名新生,衞炳江向新生致辭時指出,在過去18個月裡,經歷疫情所帶來的挑戰,他強調挑戰會催生變化,並鼓勵新生勇敢接受挑戰,因為說不定意料之外的成果會為他們帶來驚喜。

他勉勵新生利用其「力量」,將該詞的英文「FORCE」,解讀為5個重要技能和特質的英文字首字母的縮寫,包括靈活變通(Flexible)、抱持開放態度(Open-minded)、保持堅毅(Resilient)、發揮創意(Creative)及具有同理心(Empathetic)。

他形容現今是「新希望」(A New Hope)出現的歷史時刻,指上述特質相輔而行,將能幫助學生力臻完美,「當你以新角度看待變化和挑戰時,你將在這新世界和新時代中找到自己的道路並發光發亮。」校方為學生設計的跨學科教育和個人化學習路徑,亦有助學生看得更高更遠,實踐夢想。

責任編輯:馮琪雅