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【開學】引星戰對白勉新生迎挑戰　浸大校長衞炳江：願「力量」與你們同在

社會 22:16 2021/09/07

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浸大校長衞炳江於第66屆開學典禮上致辭。（浸大提供）

香港浸會大學今日（7日）舉行開學禮，浸大校長衞炳江致辭時引用電影《星球大戰》經典對白「May the FORCE be with you」，勉勵新生利用其「力量」，包括靈活變通及抱持開放態度等，看待變化和挑戰。

浸大在2021/22學年共有逾2,000名新生，衞炳江向新生致辭時指出，在過去18個月裡，經歷疫情所帶來的挑戰，他強調挑戰會催生變化，並鼓勵新生勇敢接受挑戰，因為說不定意料之外的成果會為他們帶來驚喜。

他勉勵新生利用其「力量」，將該詞的英文「FORCE」，解讀為5個重要技能和特質的英文字首字母的縮寫，包括靈活變通（Flexible）、抱持開放態度（Open-minded）、保持堅毅（Resilient）、發揮創意（Creative）及具有同理心（Empathetic）。

他形容現今是「新希望」（A New Hope）出現的歷史時刻，指上述特質相輔而行，將能幫助學生力臻完美，「當你以新角度看待變化和挑戰時，你將在這新世界和新時代中找到自己的道路並發光發亮。」校方為學生設計的跨學科教育和個人化學習路徑，亦有助學生看得更高更遠，實踐夢想。

浸大校方早前宣布，全體師生10月起須打針或2周一檢，有經濟困難學生可申資助，詳情即看：【下一頁】

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

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