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【大灣區】助工程界融入大灣區　發展局與內地部門介紹優惠政策

政治 22:18 2021/09/07

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香港規劃、建築及相關工程領域融入大灣區發展座談會今舉行。（政府新聞處圖片）

發展局與國家自然資源部國土空間規劃局、廣東省自然資源廳和廣東省住房和城鄉建設廳合辦座談會，向香港建築、測量、規劃和工程界等，介紹便利到粵港澳大灣區開業和執業的優惠政策和開放措施。

座談會在北京、廣東和香港三地同步舉行。自然資源廳於會上發布新措施，包括進一步擴展大灣區備案管理措施的涵蓋範圍，容許香港城市規劃相關的專業企業，及在香港規劃師註冊管理局註冊的專業人士，在備案後，於廣東省內提供服務。

中聯辦副主席譚鐵牛致辭時指，中央出台一系列支持香港經濟社會發展的政策措施，包括支持本港專業人士獲取內地專業資格，推動兩地資格互認；允許取得香港產業測量師資格的人士在前海、橫琴、南沙等地直接註冊執業等。他指，香港過去兩年出現前所未有的挑戰，中央審時度勢、撥亂反正，所做的一切都是為香港好，強調愛國並非選擇，而是義務。

發展局局長黃偉綸致辭時表示，發展局一直積極推動香港建築及工程業界朝此方向融入國家發展大局，多項惠港措施出台，為業界帶來令人振奮的喜訊，他期望，業界能夠把握大灣區發展機遇，拓展商機。

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責任編輯：林曉君

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