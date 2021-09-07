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【強制檢測】2間幼兒中心爆發上呼吸道感染　被納入強制檢測

社會 22:44 2021/09/07

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(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處2個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

由於2間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠病毒相似，為謹慎起見，該2間學校被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在2021年8月25日至9月7日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）， 須於2021年9月9日或之前接受檢測。

  • 香港九龍觀塘安秀道23號安泰邨服務設施大樓1樓香港耀能協會安泰幼兒中心
  • 香港新界大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓香港保護兒童會林護幼兒學校

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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