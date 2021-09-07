【強制檢測】2間幼兒中心爆發上呼吸道感染　被納入強制檢測

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政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處2個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。



由於2間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠病毒相似，為謹慎起見，該2間學校被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在2021年8月25日至9月7日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）， 須於2021年9月9日或之前接受檢測。

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香港新界大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓香港保護兒童會林護幼兒學校

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責任編輯：蘇文軒