【檢測方法】政府逐步取消接納深喉唾液為強制檢測方式　將以拭子採樣取代

▲ 政府逐步取消接納深喉唾液為強制檢測樣本的安排。(資料圖片)

政府今日(7日)宣布，為提升新冠病毒檢測措施的成效，除個別情況外，將進一步以專業人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本的採樣(專業拭子採樣)取代深喉唾液樣本，作為政府接納的強制檢測方式。



政府表示：以風險為本、頻密而準確的病毒檢測一直是香港成功抗疫的關鍵。現時18間社區檢測中心可為社會各界提供既便利又可靠的專業拭子採樣檢測。有見及此，除個別情況外，政府將不再接納深喉唾液為強制檢測樣本。新安排讓強制檢測措施更為可靠，亦能更有效地維持香港的保護屏障。



由明日(8日)起，以下人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求。而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測：

因應與確診個案相關的強制檢測公告而須進行強制檢測的人士（例如曾與確診者身處同一地方）

因學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案而須進行強制檢測的人士

而所有由明日起抵港的人士則必須到社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求：

於指定檢疫酒店或家居完成強制檢疫或隔離後但仍須進行強制檢測的抵港人士

「回港易」計劃下的抵港人士

經稍後推出的「來港易」計劃來港的人士

另外，因應個別社交距離措施要求而須進行強制檢測的人士（如本地郵輪「公海遊」員工及乘客，和表演場所內不佩戴口罩的表演者），以及個別業界（如換班離港海員、機場及指定檢疫酒店已接種疫苗員工），政府亦不會再接納其深喉唾液樣本為強制檢測方式，詳情另行公布。



市民在社區檢測中心進行與確診個案相關、或從香港以外地方抵港、又或屬指定行業（如機場及指定檢疫酒店已接種疫苗員工）的檢測，費用全免。社區檢測中心提供預約及即場登記服務，市民只需在24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）提供簡單的個人資料，便可選擇合適地點和時段進行檢測。中心會優先為已預約的市民提供服務。截至今日下午6時，社區檢測中心於明日尚餘約27 000個預約名額，未來一周尚餘約88%預約名額。政府會按需求增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民／工作人員以專業拭子採樣方式提供免費檢測。



在個別情況下，例如醫生為可能出現病徵人士提供的檢測、在家居檢疫或隔離期間需要進行檢測的抵港人士、在指定檢疫酒店或設施進行檢疫的海外抵港人士的部分作覆查用途的檢測，以及基於健康或年齡原因未能以專業拭子採樣進行檢測的人士等，其強制檢測會繼續以深喉唾液樣本進行。沿用現行安排，政府會在邊境口岸向須於家居檢疫或隔離期間進行檢測的抵港人士派發充足的深喉唾液樣本收集包，以供他們在隔離期間使用。其他抵港人士（包括經「回港易」以及稍後推出的「來港易」計劃抵港的人士）則繼續不獲派發樣本收集包。



考慮到仍有市民不時進行自願性質檢測，而此舉亦有助社區監測，符合「早發現、早隔離、早治療」的目標，政府會繼續透過不同渠道（包括醫院管理局普通科門診診所、郵政局及港鐵站派發點）免費提供深喉唾液樣本收集包，但會適時調節樣本收集包的供應量。

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責任編輯：蘇文軒