掌握正確「鈣」念　強健骨骼回復好體態

根據世界衛生組織（WHO）建議，每人每天的鈣質攝取量應約 1,000 毫克^，但超過 97% 的香港人的飲食也沒有攝取足夠的鈣*，對於少吃奶類製品的香港人來説，可能未能從日常的飲食中攝取足夠的鈣質。其實骨量會隨着年齡增長逐漸流失，尤其從30-50歲以上流失速度不斷增加，骨骼變得脆弱，腰背疼痛、寒背，嚴重甚至會有骨質疏鬆等問題。因此，我們必須掌握正確的「鈣」念，日常開始進食鈣片補充鈣質，最好選擇含有維他命D的產品，有助身體吸收鈣質，及早補鈣護骨，撐起良好體態。

*CFS, The 1st HK TDS Report No.9 2014

^WHO, Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition Second Edition 2004

日喝3.5杯牛奶才夠補鈣？

鈣質是構造骨骼的元素之一，若身體長期攝取不足夠的鈣質，血鈣含量過低，便會從骨骼中提取骨鈣，若情況持續，就會減低骨量，令骨骼變得脆弱，有機會引致骨質疏鬆問題。而年紀愈大所需要的鈣質含量就愈高，如50歲或以上的成年人，每日需要攝取1,000-1,300毫克的鈣質，但一般從食物是很難攝取足夠的鈣質，以一杯250毫升的全脂牛奶為例，其含鈣量有300毫克，即是每天要喝3.5杯，才能補足整天的鈣質攝取量。如果很少做戶外活動吸收陽光，更會導致維他命D缺乏，補充的鈣質也就不易被人體吸收。

女士大約在45至55歲之間便有機會步入更年期，此時因內分泌失調及女性雌激素減少，使骨鈣不斷流失，若加上鈣質攝取不足，很容易會有骨質疏鬆問題。建議平日多外出做運動，接觸陽光，維持健康的生活模式，同時選用「佳存」成人50+鈣片，當中含有鎂、鋅、銅、錳等四大元素，並配合維他命D 1,000IU，每日2粒就可以滿足50歲以上人士每日鈣質所需，輕鬆補鈣護骨，有助延緩骨質流失，減低跌倒風險。

及早補鈣延緩骨質流失

很多人都誤以為只有老年人或更年期的女士才需要補鈣，其實無論男女老幼也需要攝取足夠的鈣質，鞏固骨骼健康，減低日後有骨質疏鬆的機會。一般女士的骨質含量於30歲左右到達最高峰，此後骨量流失速度比骨量合成的速度快，所以應及早開始補鈣，預防骨質流失。推介「佳存」成人鈣片，含高濃度鈣質，有助維持理想骨質，每日兩片含維他命D 1000IU，幫助人體吸收鈣質同時維持肌肉強度。而且成分不含乳糖，適合對奶類製品不耐受的人士服用，輕鬆保持良好體態。

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