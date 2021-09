掌握正確「鈣」念　強健骨骼回復好體態

根據世界衛生組織(WHO)建議,每人每天的鈣質攝取量應約 1,000 毫克^,但超過 97% 的香港人的飲食也沒有攝取足夠的鈣*,對於少吃奶類製品的香港人來説,可能未能從日常的飲食中攝取足夠的鈣質。其實骨量會隨着年齡增長逐漸流失,尤其從30-50歲以上流失速度不斷增加,骨骼變得脆弱,腰背疼痛、寒背,嚴重甚至會有骨質疏鬆等問題。因此,我們必須掌握正確的「鈣」念,日常開始進食鈣片補充鈣質,最好選擇含有維他命D的產品,有助身體吸收鈣質,及早補鈣護骨,撐起良好體態。

*CFS, The 1st HK TDS Report No.9 2014

^WHO, Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition Second Edition 2004

日喝3.5杯牛奶才夠補鈣?

鈣質是構造骨骼的元素之一,若身體長期攝取不足夠的鈣質,血鈣含量過低,便會從骨骼中提取骨鈣,若情況持續,就會減低骨量,令骨骼變得脆弱,有機會引致骨質疏鬆問題。而年紀愈大所需要的鈣質含量就愈高,如50歲或以上的成年人,每日需要攝取1,000-1,300毫克的鈣質,但一般從食物是很難攝取足夠的鈣質,以一杯250毫升的全脂牛奶為例,其含鈣量有300毫克,即是每天要喝3.5杯,才能補足整天的鈣質攝取量。如果很少做戶外活動吸收陽光,更會導致維他命D缺乏,補充的鈣質也就不易被人體吸收。

女士大約在45至55歲之間便有機會步入更年期,此時因內分泌失調及女性雌激素減少,使骨鈣不斷流失,若加上鈣質攝取不足,很容易會有骨質疏鬆問題。建議平日多外出做運動,接觸陽光,維持健康的生活模式,同時選用「佳存」成人50+鈣片,當中含有鎂、鋅、銅、錳等四大元素,並配合維他命D 1,000IU,每日2粒就可以滿足50歲以上人士每日鈣質所需,輕鬆補鈣護骨,有助延緩骨質流失,減低跌倒風險。

及早補鈣延緩骨質流失

很多人都誤以為只有老年人或更年期的女士才需要補鈣,其實無論男女老幼也需要攝取足夠的鈣質,鞏固骨骼健康,減低日後有骨質疏鬆的機會。一般女士的骨質含量於30歲左右到達最高峰,此後骨量流失速度比骨量合成的速度快,所以應及早開始補鈣,預防骨質流失。推介「佳存」成人鈣片,含高濃度鈣質,有助維持理想骨質,每日兩片含維他命D 1000IU,幫助人體吸收鈣質同時維持肌肉強度。而且成分不含乳糖,適合對奶類製品不耐受的人士服用,輕鬆保持良好體態。

購買佳存鈣片即送可愛瑜伽小胖胖毛毯

今日起就立即試試佳存鈣片強健骨骼的力量!即日起到10月7日,到各大屈臣氏買任何佳存產品滿$380,還送贈可愛精美的瑜伽小胖胖毛毯乙張,切密錯過!

了解更多佳存產品︰https://www.caltrate.com.hk/

(資料由客戶提供)