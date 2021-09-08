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【賭王孻女】何超欣赴清華大學修讀碩士　何猷君讚麻省理工雙學士妹妹：無比的驕傲！

娛樂 10:20 2021/09/08

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已故賭王何鴻燊孻女何超欣已於清華大學開學！

已故賭王何鴻燊的孻女何超欣除「靚到不得了」外，更是「叻到不得了」！贏在起跑線的何超欣本身也十分勤力，現年22歲的她擁有美國麻省理工學院修讀管理學、建築學雙學位，現時再到清華大學當研究生，超越哥哥何猷君，他亦以這位妹妹為榮。

【賭王孻女】21歲何超欣麻省理工雙學位畢業　何猷君讚妹讀書最叻︰佢超越咗我

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超欣動靜皆宜

何猷君近日轉戴清華大學的開學禮照片，讚賞妹妹：

那個叫何超欣的女孩子，靠自己堅持不懈地努力考上了清華大學的研究生，我們全家人都為你感到無比的驕傲，能在清華讀研是多麼難能可貴的機會，要懂得珍惜，更要力學篤行。

最新影片推介：ERROR專訪

自小品學兼優的何超欣動靜皆宜，小學就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，雖然獲英國劍橋取錄，但她最終選擇跟隨哥哥讀MIT。

2017年，超欣還獲邀出席巴黎名媛舞會，只有皇室貴族或才貌雙全的尖子才有機會參加。

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【賭王千金】何超盈何超欣斥6千萬掃車位　獲四太送13億豪宅學習投資

從小學習投資之道

學業以外，四太梁安琪早已教導女兒投資心得，於2016年以共13億元購入Mount Nicholson共4個住宅單位，送給女兒何超欣及何超盈。

當時四太指，送樓是希望讓女兒學習投資，這「教學材料」相信絕非一般家長可以負擔。

最新影片推介︰蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍 女拔小師妹陳劭藍成後起之秀

撰文 : TOPick柴犬出動

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