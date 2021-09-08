【緋聞男女】胡定欣慶生疑變媒人飯局　馮盈盈方力申合照戀情洩密？

▲ 大家似乎好想撮合馮盈盈同方力申。

視后胡定欣早前40歲生日，除有粉絲為她應援，日前胡定欣亦跟好友舉行慶生飯局，不少圈中人都有出席，有報導指在場好友似有意撮合有份出席的方力申和馮盈盈，期間馮盈盈對「筍盤」方力申亦有主動出擊。

胡定欣的生日飯局有不少好友出席，包括黃智雯、林夏薇，陳敏之、黃宗澤、黃智賢、胡鴻鈞、高層樂易玲等，而現時單身的方力申及馮盈盈成為焦點，有指派對中人一見盈盈和小方便起哄，更指盈盈跟小方投契，最後並見證二人合照。

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被方媽媽指入唔到門

不過馮盈盈事後向傳媒解釋，在派對上因為多位好友起哄，她才跟小方合照，並笑言自己以前曾跟一班朋友到方力家，卻被小方家中的狗吠叫，還被方媽媽指她「入不到門」。

盈盈又爆曾經由林盛斌安排相睇，但因約會的男士是秈禿頭，不合她的擇偶標準，故不了了之。

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同場加映：ERROR訪問

馮盈盈自指醫生男友分手，而對方亦於早前結婚後，一直未有拍拖，期間多次傳出盈盈跟富貴男士約會，又曾上船P結識新對象，但都被盈盈否認是有新戀情，至今她只專心工作上。

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而被視為黃金筍盤的小方和盈盈，稍後會一同合作葉念琛監製的新劇，小方的緋聞女友陳瀅亦有份主演，相信到時拍攝會令粉絲有不少想像。

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