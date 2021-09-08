【移民潮】過往弄孫為樂如今遛狗解悶　移民潮下長者獨自過中秋未能團圓

▲ 移民潮下，不少長者獨自過中秋。

中秋佳節將至，然而在移民潮加上疫情下，不少家庭都未能團圓，有長者過往弄孫為樂，如今卻因家人移民，只能遛狗解悶，中秋更要獨自過節，未能共享天倫樂。長者安居協會報告指，今年協會首7個月接獲逾90宗求助，有長者更萌生輕生念頭。

據《有線新聞》報道，長者華伯的家人去年移民加拿大，以往他有孫兒作伴，如今卻只能遛狗解悶。華伯表示沒有不開心，但孫兒要上學，加上有時差問題，較難與他們通話。

很多事不要麻煩他們，如果我有甚麼事，有人會打電話給他們。

▲ 華伯表示，孫兒要上學，較難與他們通話。（有線新聞截圖）

長者安居協會今年首７個月接獲超過90宗求助，當中有長者曾經想過自殺。協會社區關顧服務署理經理蔡詠貞表示，有長者來電表示，因為孫兒從小照顧到大，彼此關係很好，現在兒子要移民感到不捨。

（子女）一打電話來便很低落，引發擔憂，當孫兒和家人離港，一個人孤伶伶不知怎樣辦，有自殺的想法。

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長者安居協會業務營運總監馮志恒指出，有子女為讓留港父母安心，會叫父母不要理會甚麼時間，有甚麼事就找他們。而協會亦推出計劃，定期向在外地的子女跟進長者情況，以免年邁父母無人照顧。

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責任編輯：王明芳