【熱帶風暴】「康森」將入本港800公里範圍　天文台明日考慮發一號戒備信號

▲ 強烈熱帶風暴「康森」明日稍後入港800公里範圍，周五起有狂風雷暴。

本港今個星期後期或受「打風」影響，天文台今日(8日)指，高空反氣旋會於今、明兩日覆蓋華南，預料熱帶氣旋「康森」今日橫過菲律賓中部，將於周四、五橫過南海，料明日稍後時間將進入本港800公里範圍，大致移向海南島一帶，天文台指明日日間將考慮發出一號戒備信號。

至於另一個熱帶氣旋「燦都」，會在未來2、3日大致移向台灣及巴斯海峽一帶。

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天文台表示，今日上午10時，強烈熱帶風暴「康森」集結在馬尼拉之東南偏南約80公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過菲律賓中部。

另外熱帶氣旋「燦都」已於今早增強為超強颱風，現時集結在台北之東南約1490公里，預料向西移動，時速約15公里，大致移向台灣及巴斯海峽一帶，隨後移動路徑仍存在變數。

天文台預測，本港今日大致天晴及酷熱。吹和緩偏東風，明日天氣酷熱，稍後局部地區有雷暴，周五稍後及周末期間驟雨較多，風勢較大，氣溫介乎27至31度。

▲ 未來九天天氣預測。（天文台資料）

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記者：余思嵐