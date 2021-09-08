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【祖記展覽】祖雲達斯首次於亞洲展出多個獎盃　展覽即日起至10月於時代廣場舉辦

社會 10:28 2021/09/08

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祖雲達斯首次於亞洲展出多個獎盃，時代廣場即日起至10月舉辦展覽。（義大利駐香港總領事館）

時代廣場即日至10月會舉辦「祖雲達斯體驗」的展覽活動，所有展品都是由於意大利都靈的祖雲達斯博物館直送到港，是次亦是祖雲達斯首次於亞洲展示球會過百年史上所有贏得最重要的獎盃，向香港市民分享他們捧盃的喜悅及對足球同球會的熱愛。前日（6日）活動的開幕儀式，義大利駐香港總領事館亦有派員出席。

展品包括歐聯及意甲冠軍、意大利超級盃及歐霸前身的歐洲足協盃等獎盃，球會主場安聯球場的更衣室一角亦會重現於展覽內。商場同時開設全港首間祖雲達斯的期間限定店至下月24日，出售今季球衣、紀念品等。

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  • 時代廣場「祖雲達斯體驗」
  • 日期：即日起至10月3日（期間限定店將開放至10月24日）
  • 時間：10am－10pm （9月6日之開放時間為8pm – 10pm）
  • 地點：香港銅鑼灣時代廣場2樓中庭及5樓

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記者：李榮忠

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