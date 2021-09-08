【智能愛人劇透】第27集劇情預告 多姐設陷阱將智能人一網打盡 娛樂 10:40 2021/09/08 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第26集講到小智欺騙Cook，稱他是第6個強智能人…… 第27集（8/9） Dan因為嫉妒阿寶，二人大打出手，最終Dan不敵而被毀壞。 警方和奇點聯手，懸紅通緝阿寶。 家廉將Bruce研發了解藥一事告知阿寶，阿寶與其他強智能人闖進奇點盜取解藥，結果被一網打盡，原來一切都是多姐設下的陷阱…… 《智能愛人》第26集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】葉凱茵演虎媽自責逼死兒子 童星徐嘉謙演AI彌補父母遺憾感人 13:14 2021/09/02 【智能愛人】葉凱茵演虎媽自責逼死兒子 童星徐嘉謙演AI彌補父母遺憾感人 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 12:08 2021/09/03 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 你可能感興趣 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】葉凱茵演虎媽自責逼死兒子 童星徐嘉謙演AI彌補父母遺憾感人 13:14 2021/09/02 【智能愛人】葉凱茵演虎媽自責逼死兒子 童星徐嘉謙演AI彌補父母遺憾感人 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 12:08 2021/09/03 【智能愛人】麥美恩哭別Rocky騷內心戲 泰臣IG向家儀告別：你温暖的寵愛溶化了鈍鐵 智能愛人 TVB 電視劇