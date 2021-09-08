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【智能愛人劇透】第27集劇情預告　多姐設陷阱將智能人一網打盡

娛樂 10:40 2021/09/08

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第26集講到小智欺騙Cook，稱他是第6個強智能人……

第27集（8/9）

Dan因為嫉妒阿寶，二人大打出手，最終Dan不敵而被毀壞。

警方和奇點聯手，懸紅通緝阿寶。

家廉將Bruce研發了解藥一事告知阿寶，阿寶與其他強智能人闖進奇點盜取解藥，結果被一網打盡，原來一切都是多姐設下的陷阱……

《智能愛人》第26集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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