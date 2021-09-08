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【酒店下午茶】銅鑼灣如心酒店外賣榴槤下午茶　528元兩位歎D24榴槤入饌

休閒消費 11:00 2021/09/08

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

銅鑼灣如心酒店Corner 18推出全新外賣自取「榴槤薈萃」下午茶（528元/兩位用，最少1天前預訂）（餐廳提供圖片)

銅鑼灣如心酒店Corner 18推出全新外賣自取「榴槤薈萃」下午茶（528元/兩位用，最少1天前預訂），讓大家可以在家中悠然自得享受美食。

下午茶率先以D24榴槤班戟打頭陣，酒店糕餅主廚林啓謙師傅選用被譽為「熱帶水果之王」的D24榴槤，肉質豐厚呈金黃色，口感軟糯，味道濃重卻甜而不膩，灑上抹茶粉，其回甘的味道與榴槤的香濃完美配合。

賣相精緻的榴槤慕絲蛋糕，就加上金箔作點綴，榴槤蓉於口中四溢，散發陣陣馥郁芳香。擁有鮮艷藍色的榴槤蝶豆花意式奶凍，以蝶豆花做材料，配合濃厚果肉製成的果蓉，帶來雙重口感。軟滑鬆軟的榴槤竹炭蛋卷，榴槤餡分量十足，果香濃郁。

下午茶有多款榴槤甜品，香味濃郁。（餐廳提供圖片）

還有下午茶少不了的新鮮烘焙原味鬆餅，配以傳統奶油忌廉，及以馬來西亞天然樹上完熟貓山王D197榴槤肉做的果蓉，齒頰留香。

酒店西餐行政總廚瞿淼師傅就為鹹點注入創意的元素，包括24個月伊比利亞火腿配D197貓山王，火腿的鹹香與濃厚的榴槤果肉互相輝映，每一口都充滿驚喜。其他小食還有煙三文魚碎蛋三文治、蟹肉芒果多士、意大利火腿車打芝士卷等等，十分豐富。

電話：3553 2667、WhatsApp 5668 8215

記者：招美寶

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