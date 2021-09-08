【來港易】工總冀增「來港易」名額　工聯會促建兩地健康碼互認互通

▲ 港府宣布下周三起推出「來港易」，非港人可經深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸來港。（資料圖片）

港府昨公布，「回港易」今日（8日）凌晨起全面恢復，港人回港前14天須無到訪高風險地區、同時須取得陰性核酸檢測結果，及回港後定期檢測，配額與以往一樣為5,000個。港府昨亦宣布下周三起推出「來港易」，非港人可經深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸來港，每日名額各1,000個，即共2,000個，要求與回港易一致。詳情即看：【下一頁】

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工總常務副主席陳祖恒於電台節目中，形容 下周三推出的「來港易」計劃是好的第一步，又相信兩個計畫可以便利本港商務。他說，減少隔離可以 減低有關人士的負擔，又期望港府可以 逐步增加深圳灣口岸和港珠澳大橋口岸的名額至每日各2000個，另可因應部分由北京或上海抵港人士會乘飛機到港，應考慮增設機場名額。

工聯會理事長黃國在同一節目中 歡迎有關計劃的落實 ，指收到有不少身處內地的港人，或中港家庭反映有 急切需要返港看病、探親或處理消費券等問題，相信有關計劃可以提供便利。他亦希望，「來港易」計劃的名額可逐步增加，並擴展至其他口岸及部分特定群組。他又說，內地的疫情防控比本港更嚴密，希望 兩地可以盡快建立互認互通的健康碼措施，有利追蹤，控制疫情。

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責任編輯：郭詩詩