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【來港易】工總冀增「來港易」名額　工聯會促建兩地健康碼互認互通

社會 10:47 2021/09/08

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港府宣布下周三起推出「來港易」，非港人可經深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸來港。（資料圖片）

港府昨公布，「回港易」今日（8日）凌晨起全面恢復，港人回港前14天須無到訪高風險地區、同時須取得陰性核酸檢測結果，及回港後定期檢測，配額與以往一樣為5,000個。港府昨亦宣布下周三起推出「來港易」，非港人可經深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸來港，每日名額各1,000個，即共2,000個，要求與回港易一致。詳情即看：【下一頁】

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工總常務副主席陳祖恒於電台節目中，形容下周三推出的「來港易」計劃是好的第一步，又相信兩個計畫可以便利本港商務。他說，減少隔離可以減低有關人士的負擔，又期望港府可以逐步增加深圳灣口岸和港珠澳大橋口岸的名額至每日各2000個，另可因應部分由北京或上海抵港人士會乘飛機到港，應考慮增設機場名額。

工聯會理事長黃國在同一節目中歡迎有關計劃的落實，指收到有不少身處內地的港人，或中港家庭反映有急切需要返港看病、探親或處理消費券等問題，相信有關計劃可以提供便利。他亦希望，「來港易」計劃的名額可逐步增加，並擴展至其他口岸及部分特定群組。他又說，內地的疫情防控比本港更嚴密，希望兩地可以盡快建立互認互通的健康碼措施，有利追蹤，控制疫情。

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責任編輯：郭詩詩

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