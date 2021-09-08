【鼻塞元兇】26歲iBanker自小受過敏性鼻炎困擾 接受下鼻甲肥大手術解決鼻塞問題

▲ 醫生表示，如果經檢查發現鼻甲肥厚，加上鼻塞困擾，可考慮手術切除肥厚鼻甲。

轉季鼻塞又發作，唞唔到氣可以點樣？下鼻甲肥大症鼻甲肥厚讓鼻塞更嚴重，且易合併阻塞性睡眠窒息。

26歲年輕銀行家由小學開始就受過敏性鼻炎困擾，長期鼻塞、流鼻水、打噴嚏，打籃球時候更加透不到氣，不幸遇上空氣污染、天冷、轉季，每兩、三天就發作，狂打數十下噴嚏、鼻塞，工作得停一、兩個小時，晚上睡覺鼾聲如雷且睡眠質素差，經常失眠，非常痛苦。

下鼻甲是鼻腔前端的正常組織，具過濾、暖化吸入的空氣，長期鼻過敏發炎會造成鼻甲組織發炎腫大、增生肥厚。一般用藥患者雖然會有改善，但藥力過後往往會重新出現。如果經醫生檢查發現鼻甲肥厚，加上鼻塞困擾，可考慮手術切除肥厚鼻甲。

除了手術切除，也有其他治療選擇。射頻減容技術（Radio frequency volumetric reduction）是向鼻甲釋放射頻能量，旨在縮減鼻甲軟組織的大小，從而打開鼻氣道解決鼻塞問題，從根本治療鼻塞病徵。一般情況下沒有太大痛楚，可以在診所中進行，較為便捷。

進行射頻手術前要在鼻腔完全插入電極棒到鼻甲中間，因電極棒中有一層薄薄的絕緣層，可保護黏膜表面免受損傷。插入電極棒後再對鼻甲發射射頻能量，就可以有效地縮小鼻甲的軟組織。

嚴重鼻過敏，用藥、噴藥效果並不永久。年輕銀行家經過檢查發現下鼻過度肥厚，幾乎把鼻腔塞滿，只剩一條小縫，導致嚴重鼻塞。他進行了射頻手術，收縮阻塞的鼻黏膜，沒任何外在傷口，手術後當天就能回家。

年輕銀行家述說：「終於能好好呼吸、爽快打一場球賽了！如果當年小時候做了這個手術，睡得好些，成績會更加好。」現在鼻塞大幅改善，打鼻鼾不藥而癒，一覺到天亮。手術類治療主治鼻塞，鼻水眼痕等症狀仍然有賴藥物輔助及避免空氣污染等刺激。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「鼻塞元兇 —— 下鼻甲肥大」