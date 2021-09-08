【打擊罪案】警方聯同入境處等進行反罪惡及非法勞工行動　突擊搜重慶大廈等多處拘捕51人

▲ 警西九龍反罪惡及非法勞工聯合行動，突擊重慶大廈等多處拘捕51人。（警方提供）

警方昨日（7日）聯同入境處及勞工處人員展開代號「撒哈拉」（SAHARA）的反罪惡及非法勞工聯合行動，拘捕51人，涉「詐騙」、「販毒」、「藏毒」、「非法入境」、「逾期居留」等罪。

西九龍總區行動部、西九龍總區機動部隊、行動部應變大隊和油尖警區聯同入境處及勞工處人員，昨日傍晚時分，突擊搜查尖沙咀彌敦道36至44號一大廈和彌敦道54至64B號一大廈，以及西九龍區內多個罪案黑點及場所，包括賓館、食肆及商鋪等。

行動中，共拘捕51名年齡介乎28至63歲的12名本地男子、3名本地女子，以及年齡介乎26至57歲的19名非華裔男子和17名非華裔女子。他們分別涉嫌「詐騙」、「販毒」、「藏毒」、「管有第一部毒藥」、「藏有吸食毒品工具」、「盜竊」、「管有他人身份證」、「僱用非法勞工」、「違反逗留條件」、「非法入境」、「逾期居留」、「被通緝人士」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」等罪名被捕。所有被捕人士現正被扣留調查。

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被捕人士中，有5名本地男子、2名非華裔男子和2名非華裔女子涉嫌「販毒」、「藏毒」、「管有第一部毒藥」及「藏有吸食毒品工具」等毒品相關罪行。

行動中，人員共檢獲約4.87克懷疑冰毒、約86克懷疑大麻、約7克懷疑大麻花及少量克懷疑可卡因，市值共約值港幣23,000元。涉及毒品的案件分別交由油尖警區反黑組、油尖警區刑事調查隊及尖沙咀分區行動及支援小隊跟進。

另外，警方根據線報，於尖沙咀區內截查多名外賣員，發現6名非華裔男子涉嫌利用他人身份或虛報資料方式，非法接受僱傭工作，涉嫌「詐騙」、「盜竊」及「違反逗留條件」等被捕。

西九龍總區強調會繼續與其他政府部門多方面合作，在區內進行相關行動。警方亦同時呼籲僱主切勿聘用非法勞工，並強調任何人士如僱用不可合法受僱的人，即屬違法。

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責任編輯：李榮忠