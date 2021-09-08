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【美食速報】DUCKEE中菜廳推勁辣套餐　一次過試酸辣+麻辣+香辣海鮮家禽菜色

休閒消費 10:57 2021/09/08

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DUCKEE（淂記），推出玩味十足的「忽必裂四人餐」，各位辣友可一嚐辣到舌頭和屁股開花的滋味。（圖片由餐廳提供）

踏入初秋，又是吃辣好時機，暖胃同時可過一過「辣」癮，馬上精神爽！結合傳統與摩登飲食元素的中菜餐廳 DUCKEE（淂記），承接雲南、貴州及四川南下而來的麻辣熱潮，糅合西式調酒和烹飪特色，推出玩味十足的「忽必裂四人餐」，各位辣友可一嚐辣到舌頭和屁股開花的滋味。

最新影片：【靚太廚房】邪惡芝士拉絲控必學　簡易炮製肉醬千層麵

點擊大圖了解詳情：

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麻辣、香辣、辛辣、酸辣衝擊味蕾

「忽必裂四人餐」包羅鮑魚、龍蝦、斑球、鴨舌、滑雞等各種精選海鮮和家禽食材，創作成前菜、湯羹、點心、香鍋等10款菜式，把酸、麻、香、辣等味型，提升至更高層次！

最新影片：【TOPick診症室】男士如廁2大習慣痔瘡惡化　醫生指用力不當可致流血劇痛

客人先以「翻滾潑辣小黃瓜」稍稍熱身，然後品嚐「熱火朝天起飛雞」的川府麻香雞，帶舌頭辣上加辣。再吃「辣舌唇槍架妹子」的芥末鴨舌，及「滿臉通紅椒鹽鮑」。在辣到不行的情況下，再挑戰「血洗龍宮酸辣羹」、「火舞黃沙辣龍蝦」和「慾罷不能酸斑球」！

辣到頂點時，中場有一道「極速降溫冰芥蘭」，讓客人稍稍回氣，最後再接再厲，挑戰「淂記惡辣血池大滾魷」川味香鍋及「半死辣活小籠包」，體驗一場辣到媽媽都不認得的「辣宴」。

最新影片：【活得健康啲】揀錯書包易令學童寒背　脊醫4招教你揀好書包

地址：銅鑼灣新寧道 1 號利園三期 B1 樓 B01-B10 號舖 DUCKEE

供應時間：2021 年 9 月 1 日起

收費：$1,880 （四人享用）；加 $388 額外享用「我要醉辣」配餐創意雞尾酒及餐酒三杯，另收茶位費、前菜費 及 加一服務費

訂座及查詢：3105 1252

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責任編輯：王芷瑩

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