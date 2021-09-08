【怪獸家長】早上繁忙時間港鐵座位已滿　港媽要求乘客讓座予小學兒子

▲ 一名港媽於早上繁忙時間，在港鐵車廂內要求乘客讓座予其就讀小學的兒子，被網民批評是怪獸家長。

讓座是一種美德，但並不是理所當然。近日有網民在討論區分享，早上乘搭港鐵上班時，遇到一名媽媽帶著就讀小學的兒子上學。由於正值繁忙時間，車廂內座位已滿，該名港媽竟然要求乘客讓座予其兒子，被大批網民斥是怪獸家長。

港媽要求乘客讓座予小學兒子

最近一名女網民在網上討論區「親子王國」，以「而家啲小學生真矜貴」為題發帖，表示日前早上乘搭港鐵上班，列車由黃埔開出，到達何文田時車廂內已沒有空著的座位。當時一名媽媽帶著一位目測小三、四的男童上車，站在事主面前道：

小姐，你起身俾個位我個仔坐，佢返學好辛苦。

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母子在三個站後下車

事主聞言後感到愕然，由於當日身體不適，故沒有讓座予該名港媽的兒子。港媽隨即要求其他乘客讓座，但不獲回應，遂大呻「有冇攪錯，而家啲人唔識讓坐嘅咩？」其後該對母子在太子站下車。

由何文田至太子站只相隔三個車站，而且男童的書包由港媽背著，事主表示不理解為何港媽堅持要求乘客讓座，

其實，都係企3個站啫，真係咁辛苦咩？我唔係M到肚痛都會讓你，但唔係老奉囉。

網民：

帖文一出引起熱議，大批網民斥港媽是怪獸家長，「呢啲阿媽咁做真係會害咗啲小朋友」、「個媽媽行為好肉酸」、「真係野蠻人」。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳