  • 33°C
香港時間 : 2021908日 (週三) 12:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【直升機求婚】維港上空直升機拉橫額求婚　網民以為警告字句︰條橋娘支旗仲娘

社會 11:25 2021/09/08

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

維港上空直升機拉橫額求婚，網民笑言以為是警告字句。（網上圖片）

昨日（7日）維港上空直升機拉着一張紅底白字橫額飛過，引起網民熱議，有網民笑言第一眼看紅底白字以為是警告字句。其後，大家仔細一看，發現其實是1段求婚訊息寫上「LOUANNE LAM, I LOVE YOU！MARRY ME」，但大部分網民認為難看又老土，更一度以為以警告字句。

有讀者向TOPick報料提供相片稱，昨日約下午5時見到一架直升機在維港上空盤旋，拉起一幅紅底白字的橫額，上面寫有一些求婚英文字、句尾有心心圖案。讀者笑稱這種求婚方式好老土，

條橋已經好娘，支旗仲娘！

一名網民亦在「香港突發事故報料區」發帖文上載相關相片，清楚見到求婚訊息是寫上「LOUANNE LAM, I LOVE YOU！MARRY ME」。

維港兩岸不少市民都目擊直升機飛過，並紛紛在社交平台分享相片及影片，引來網民熱烈討論，覺得橫額似足警告牌，還有傳這種求婚方式要15萬元一個鐘。

使咁多錢，唔設計下張橫幅，以為警告牌。

部分網民認為這種求婚方式很浪漫，有人笑指難看又老土：「其實只要唔係禁飛區，我地既航拍機都做到一樣效果啦」、「我到時求婚都諗得過喎」、「有錢真好」。

據負責今次直升機拉橫額的娛樂觀光公司透露，最終客人求婚成功，女主角LOUANNE LAM答應了求婚，據悉求婚男還買了一束大型粉色玫瑰呢！

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠、林綺玲

相關文章

【熱帶風暴】「康森」將入本港800公里範圍　天文台明日考慮發一號戒備信號
今日 11:53
【熱帶風暴】「康森」將入本港800公里範圍　天文台明日考慮發一號戒備信號
【祖記展覽】祖雲達斯首次於亞洲展出多個獎盃　展覽即日起至10月於時代廣場舉辦
今日 10:28
【祖記展覽】祖雲達斯首次於亞洲展出多個獎盃　展覽即日起至10月於時代廣場舉辦
【酒店下午茶】銅鑼灣如心酒店外賣榴槤下午茶　528元兩位歎D24榴槤入饌
今日 11:00
【酒店下午茶】銅鑼灣如心酒店外賣榴槤下午茶　528元兩位歎D24榴槤入饌
【來港易】工總冀增「來港易」名額　工聯會促建兩地健康碼互認互通
今日 10:47
【來港易】工總冀增「來港易」名額　工聯會促建兩地健康碼互認互通
【美食速報】DUCKEE中菜廳推勁辣套餐　一次過試酸辣+麻辣+香辣海鮮家禽菜色
今日 10:57
【美食速報】DUCKEE中菜廳推勁辣套餐　一次過試酸辣+麻辣+香辣海鮮家禽菜色
【怪獸家長】早上繁忙時間港鐵座位已滿　港媽要求乘客讓座予小學兒子
今日 11:28
【怪獸家長】早上繁忙時間港鐵座位已滿　港媽要求乘客讓座予小學兒子

你可能感興趣

【熱帶風暴】「康森」將入本港800公里範圍　天文台明日考慮發一號戒備信號
今日 11:53
【熱帶風暴】「康森」將入本港800公里範圍　天文台明日考慮發一號戒備信號
【祖記展覽】祖雲達斯首次於亞洲展出多個獎盃　展覽即日起至10月於時代廣場舉辦
今日 10:28
【祖記展覽】祖雲達斯首次於亞洲展出多個獎盃　展覽即日起至10月於時代廣場舉辦
【酒店下午茶】銅鑼灣如心酒店外賣榴槤下午茶　528元兩位歎D24榴槤入饌
今日 11:00
【酒店下午茶】銅鑼灣如心酒店外賣榴槤下午茶　528元兩位歎D24榴槤入饌
結婚 網絡熱話 航拍機 經濟 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 香港

最高瀏覽

【強制檢測】變種病毒染疫者曾訪14地點納強檢　包括又一城及九龍塘2間時鐘酒店【一文看清強檢清單】
00:13 2021/09/07
【強制檢測】變種病毒染疫者曾訪14地點納強檢　包括又一城及九龍塘2間時鐘酒店【一文看清強檢清單】
【最佳伴侶】男友付大部份首期上車置業　林秀怡帶埋媽媽與男朋友同居
18:51 2021/09/07
【最佳伴侶】男友付大部份首期上車置業　林秀怡帶埋媽媽與男朋友同居
【練琴苦況】6歲男童喊住練琴畫面淒慘　虎媽不准停︰就算喊都要練完
17:38 2021/09/07
【練琴苦況】6歲男童喊住練琴畫面淒慘　虎媽不准停︰就算喊都要練完