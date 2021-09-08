【直升機求婚】維港上空直升機拉橫額求婚　網民以為警告字句︰條橋娘支旗仲娘

▲ 維港上空直升機拉橫額求婚，網民笑言以為是警告字句。（網上圖片）

昨日（7日）維港上空直升機拉着一張紅底白字橫額飛過，引起網民熱議，有網民笑言第一眼看紅底白字以為是警告字句。其後，大家仔細一看，發現其實是1段求婚訊息寫上「LOUANNE LAM, I LOVE YOU！MARRY ME」，但大部分網民認為難看又老土，更一度以為以警告字句。

有讀者向TOPick報料提供相片稱，昨日約下午5時見到一架直升機在維港上空盤旋，拉起一幅紅底白字的橫額，上面寫有一些求婚英文字、句尾有心心圖案。讀者笑稱這種求婚方式好老土，

條橋已經好娘，支旗仲娘！

一名網民亦在「香港突發事故報料區」發帖文上載相關相片，清楚見到求婚訊息是寫上「LOUANNE LAM, I LOVE YOU！MARRY ME」。

維港兩岸不少市民都目擊直升機飛過，並紛紛在社交平台分享相片及影片，引來網民熱烈討論，覺得橫額似足警告牌，還有傳這種求婚方式要15萬元一個鐘。

使咁多錢，唔設計下張橫幅，以為警告牌。

部分網民認為這種求婚方式很浪漫，有人笑指難看又老土：「其實只要唔係禁飛區，我地既航拍機都做到一樣效果啦」、「我到時求婚都諗得過喎」、「有錢真好」。

據負責今次直升機拉橫額的娛樂觀光公司透露，最終客人求婚成功，女主角LOUANNE LAM答應了求婚，據悉求婚男還買了一束大型粉色玫瑰呢！

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記者：李榮忠、林綺玲