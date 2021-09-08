【著數Flycation】東薈城名店倉慶祝CLUB CG一周年　憑分換香港上空飛行體驗+旅遊達人Jerry.C帶隊

▲ 東薈城名店倉推出全港首個商場「賞住．賞飛」出走之旅，由旅遊達人Jerry.C領團暢玩。（商場提供）

為慶祝 CLUB CG 成立一周年，東薈城名店倉由即日起至10月3日推出「一周年Chill慶典」主題活動，除有一系列豐富禮遇外，還可同時體驗全港商場首推的驚喜Flycation獎賞，並有Chill好戲美食賞、季度新品獎賞換領，以及互動有獎遊戲，共度至Chill玩樂時刻。

商場破天荒安排了大家睽違已久的「賞住‧賞飛」出走之旅半空飛行體驗，CLUB CG會員只需以10,000積分即可換領體驗一次，於10月16日搭乘90分鐘香港上空飛行旅程，欣賞香港上空景致，更有人氣旅遊達人Jerry.C領團，分享難忘旅遊經驗，玩遊戲及送出商場商戶現金券。非會員亦可憑$2,000或以上消費，即場登記成為會員，憑以上指定積分參加飛行之旅。

商場亦特別打造少女系的甜點車主題打卡裝置，車身以馬卡龍色調設計，配上亮眼閃爍光效。顧客只需於活動期間玩3個不同數碼互動小遊戲，就有機會贏取豐富獎品。而逢周五至日，即場追蹤商場IG或facebook的顧客，即賞CLUB CG棒棒生日蛋糕一支。CLUB CG會員或準會員亦可於會員限定專區免費體驗Chill動態趣拍站，製作出獨有的相片磁石貼。

▲ 商場特設少女系甜點車主題打卡裝置，閨蜜們萬勿錯過。（商場提供）

而CLUB CG會員於東薈城名店倉指定商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領指定電影及美食現金券，包括$2,000至$5,999可獲東薈城戲院2D電影禮券一張、滿$6,000或以上可獲2D電影禮券兩張及L.D.K. by Ufufu Cafe $50現金券3張。

▲ 於場內指定商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，可獲電影禮券。（商場提供）

CLUB CG每季都會精選不同品牌及類型的精品予會員換取，這季包括有THERMOS真空保溫杯、Moet Brut Mini 香檳、Le Creuset陶瓷花形碟及奇華餅家熊貓曲奇禮盒等。由 即日起至9月30日，已累積滿1,000積分的會員即可憑積分換領多款禮品。

記者︰黃依情