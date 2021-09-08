【惜食文化】垃圾桶旁吃學生剩飯鼓勵惜食　校長推「光盤行動」：身教重於言教

▲ 校長站在垃圾桶旁吃學生剩飯。

內地近年積極推廣惜食文化，湖南永州一間高中的新任校長，就在學校飯堂的垃圾桶旁監督學生，甚至把學生碟上的剩菜都吃掉，希望學生能學懂珍惜糧食。有關行動引起網民爭議，認為校長「做騷」，又批評此舉不衛生。不過，校長不以為然，更指自己一日三餐都吃學生的剩菜。

據內地媒體報道，在湖南永州的郡祁中學，一名中年男子站在飯堂垃圾桶旁，吃著學生端過來的剩菜剩飯，他一邊吃著手中餐盤的剩菜，一邊鼓勵手拿著剩菜的學生繼續吃完，學生見到他，只得返回飯桌繼續用餐。

▲ 學生吃不完，校長就代為吃掉。（影片截圖）

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校長推「光盤行動」

原來這名中年男子是今年7月剛上任的58歲校長王永新，他在新開學後發現學生浪費食物，於是發起「光盤行動」，近日更親自監督廚餘桶，告訴前來的學生不能浪費，如果學生吃不下，他就會當場把學生的剩菜吃掉。

王立新表示，他以身作則吃剩飯，讓學生知道浪費這種行為是不對的，這行動不但孩子驚訝，老師也挺驚訝，有的學生看到他在吃，也立即把自己的剩飯吃掉。現在學生也會主動和飯堂工作人員提及自己能吃多少，減少浪費現象。

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網民反應兩極

不過，王立新吃學生剩飯的影片傳出後，網民的反應兩極，有人認為「校長給孩子們上了非常生動的一課」、「這才是為人師表，以身作則」。不過，不少網民認為校長在「做騷」，「看起來不舒服，有點像作秀」；「有時候學生是真的吃不下，不能強求」，有網民亦認為吃學生剩飯不衛生。

雖然受到批評，王立新卻不以為然，他認為老師教育學生的方式多元化，身教重於言教，效果很明顯，

我一天三頓都在食堂吃孩子們的飯，有的確實是吃飽剩下，我就幫他吃掉，對他（來說）是一個感動。都是一個食堂的飯，老師和學生都在這裡吃，我把孩子們看做自己的孩子，心裡沒有這個（衛生）界限了。

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責任編輯：王明芳