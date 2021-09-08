【智能愛人大結局】多姐設陷阱將ASI一網打盡　阿寶發狂向古家報復【內含劇透】

TVB劇集《智能愛人》將大結局，現時劇情著力描寫眾高級智能人ASI如何對抗人類。昨晚（9月7日）《智能愛人》講到小智（徐嘉謙飾）綁架父母及家儀（麥美恩飾）。

此外，小智又利用阿寶與多姐（馮盈盈飾）的關係，放出Cook（秦啟維飾）發動恐襲的消息，又謊稱他也是智能人，令對方為逃避警方而高處墮下被拘捕。

多姐全力針對智能人

ASL背叛人類的同時，今晚（9月8日）《智能愛人》劇情講到阿寶因被Dan嫉妒Ali，二人在廢車場內大打出手，阿寶因而被懸紅通緝。

家廉（陸永飾）告知阿寶有解藥一事，阿寶於是聯同一眾ASI闖進奇點盜取解藥，不過原來全都是多姐利用家廉所設下的陷阱，最終一眾ASI被一網打盡。

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阿寶自知時日無多

至於明晚（9月9日）的第28集劇情講眾ASI被生擒，家廉出手助阿寶逃脫。奇點提高懸紅通緝阿寶，古家眾人為防止警方竊聽監控，故意指自己與阿寶劃清界線。阿寶信以為真，打算向古家報復。

同場加映 ERROR專訪

至於最後兩集，中毒已深的阿寶已經時日無多，主人家廉又失明，阿寶假裝與陸永前往泰國留下美好回憶。阿寶請求多姐讓她為主人做最後一件事不果，突然失控對付多姐。而阿寶是希望拍攝婚紗照，令視力回復的主人可看到到自己最美一臉。究竟最後能否完成心願？