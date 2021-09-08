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【新冠肺炎】林鄭月娥：已向中央提出逐步有序通關　現不宜採與病毒共存策略

社會 11:50 2021/09/08

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特首林鄭月娥今早出席立法會行政長官質詢。（馮漢柱攝）

特首林鄭月娥今早（8日）出席立法會行政長官質詢，其間有多名議員追問本港與內地通關的時間表，以及會否參考外國做法，採取與病毒共存的策略。林鄭月娥指外圍疫情嚴重，現階段不是一個與病毒共存的策略，否則可能會因而更加沒有希望通關。

立法會今日舉行行政長官質詢，議員李慧琼及議員陳健波向行政長官進行提問，問及為何本港新冠肺炎個案已經有多日「清零」，惟仍未可以全面通關。

林鄭月娥回應稱，本港疫情可說是控制得很好，而外防輸入的政策亦非常嚴格，笑指有部分商會及外國領使反映政策過於嚴格；惟強調由於外圍的疫情仍在爆發，且相當嚴峻，故此有關嚴格的策略是需要的。

她又說，要兩地通關必須要有專業的對接，已向中央提出有關建議，認為有專家對接後，就可實現逐步有序通關；而她自己不可以代中央或衞健委作任何說明，需要本港在哪方面再加強防控，以達至進一步通關等。

議員陳健波亦提到，有不少外地國家是採取與病毒共存的策略，認為本港亦可以採取有關策略。林鄭表示，由於外圍的疫情仍然嚴峻，香港現時並不可以採取與病毒共存的策略，否則可能會因而更加沒有希望通關。

她舉例指，有國家正採取相關策略，惟出現一個「比較擔心的現象」，而本港具檢測、追蹤等機制，下一步是與中央商討何時通關，故現時不會採取與病毒共存的策略。

她又感謝全港市民，指香港是一個非常遵守防疫措施的城市，現時已經沒有本地個案，但每個人仍然戴上口罩，又認為市民只要盡快打針，相信可對盡快通關有幫助。

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責任編輯：陳正怡

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