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【疫苗獎賞】信和疫苗抽獎21名得獎者今日公布　觀塘凱滙新業主誕生【即看得獎名單】

社會 12:30 2021/09/08

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

觀塘凱滙新業主今日誕生。

為鼓勵市民盡快接種新冠疫苗，令社會早日復常，各大機構推出疫苗接種獎賞。信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團5月宣布，共同送出觀塘凱滙一個價值1,080萬元、樓面面積449平方呎的全新單位，作為抽獎活動的終極大獎，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港永久性居民，以響應政府的疫苗接種計劃。

有關抽獎共有逾250萬人參加，主辦單位今日即場以專業電腦系統隨機抽出及公布21名得獎者，分別為一位終極大獎凱滙單位得獎者，以及20位獲得每份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額的得獎者。得獎者會收到SMS及電話聯絡。主辦單位亦宣布，若有500萬人完成接種，將會提供多一層樓進行抽獎。

大獎得獎者如下：

身份證（首四個字） 電話號碼（最後四個字）
Z710**** ****0215

20名二獎得獎者如下：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

全國人大常委譚耀宗呼籲未能得獎的人士不要灰心，因為現時已有427萬人接種疫苗，主辦單位亦已宣布若有500萬人完成接種，會提供多一層樓進行抽獎。他相信本港防疫抗疫措施做好，並且若500萬人已接種，絕對有條件向廣東省談通關，但未聞中央設有接種率的達標要求。

最新影片：【TOPick診症室】男士如廁2大習慣痔瘡惡化　醫生指用力不當可致流血劇痛

更多疫苗獎賞：

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映：【活得健康啲】揀錯書包易令學童寒背　脊醫4招教你揀好書包

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜、郭詩詩

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