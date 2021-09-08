【新冠疫苗】古巴批准2歲或以上兒童接種疫苗　成全球首個幼兒接種新冠疫苗國家

▲ 古巴成為全球首個國家，批准2歲或以上兒童接種新冠疫苗。

新冠肺炎疫情持續，全球多國陸續降低疫苗接種者的年齡下限，其中古巴成為全球首個國家，批准2歲或以上兒童接種新冠疫苗。而古巴所採用的疫苗為自主研發，目前尚未獲世界衞生組織（WHO）認可。

據法新社報道，自去年3月起，大部分古巴學校開始停課，直到去年底短暫重啟數周，再在今年1月關閉。目前新學年已於本周一（6日）開始，但由於當地大部分家庭未能上網，學生只能透過電視節目在家學習。

古巴目前已完成兩款自主研發疫苗「Abdala」及「Soberana」的臨床試驗，在上周五（3日）開始為12歲或以上青少年接種疫苗後，本周一亦開始在中部西恩富戈斯省（Cienfuegos），為2至11歲兒童接種疫苗。

古巴政府宣布，各間學校將在10月及11月逐步重啟，但必須在所有學童已完成疫苗接種下，才會重新開放。

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現時全球多個國家已開放為12歲或以上青少年接種疫苗，部分國家正為幼兒進行測試。部分國家如中國、委內瑞拉等宣布，亦計劃為年幼兒童測試疫苗，而古巴則是全球首個落實為幼兒接種疫苗的國家。

古巴自主研發的疫苗，與美國Novavax疫苗及法國Sanofi疫苗相同，都是採用了重組蛋白技術，但該技術目前仍未獲世界衞生組織（WHO）批准。

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責任編輯：羅嘉欣