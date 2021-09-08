【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬

▲ 日本一名37歲媽媽戀上26歲小鮮肉。

姊弟戀在現今社會不是稀奇的事，日本一名37歲媽媽在節目上分享與26歲「小鮮肉」交往的經歷，更表示帶22歲女兒與男友同居，令主持人感驚訝，擔心三人的關係會變得混亂。

主動出撃勾引小鮮肉

日本節目《任意同行 願えますか？》早前邀請一名叫舞香的37歲媽媽分享姊弟戀經歷。她在15歲時誕下女兒，離婚後另覓新歡。舞香與26歲男友透過Facebook認識，初次見面便對男生產生興趣，主動出擊勾引對方。某次她趁兩人在卡啦OK房獨處時獻吻，又對男生撒嬌，最終成功攻陷「小鮮肉」。

兩人交往後，舞香才得知男方任職投資，年薪過億日元（約700萬港元）。舞香生活開支都由男友一手包辦，在節目上展示對方所送的名牌鞋及價值5萬港元的耳環，又指自己收到一張附屬卡，可以購買心儀奢侈品。

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三人同居不尷尬

男友隨後在節目登場，被問到喜歡舞香哪些地方，他表示對方很可愛，自己一直尊敬她。令主持人感驚訝的是，媽媽現時帶22歲女兒與男友同居，男友只比女兒大4歲，年紀相近。

她向主持人表示3人同居毫不尷尬，不擔心女兒與男友互相喜歡。男友表示大家在生活上特別注意，尤其洗澡時會好好鎖上門，不會讓其他人誤闖進來。

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責任編輯︰王明芳