【過度保護】憂孩子在校被欺負藏錄音筆於衣内　老師幫忙換衫揭發勸退學

不少父母緊張孩子在幼稚園生活，內地一名blogger近期在網上分享一個案例，稱擔憂孩子在幼稚園被欺負，故將藏錄音筆藏於孩子衣服内，每天聽取錄音筆的錄音內容才可以放心。豈料有一日老師在小朋友衣袋中發現錄音筆，最後勸諭該名媽媽辦理退學。

《張曉育兒說》是一個常常分享育兒資訊的親子專欄，早前分享了一則案例，稱一名姓蕭的媽媽總是害怕孩子會受傷，被人欺負，外出時都寸步不離，開學後為了可以了解孩子的上學狀況，於是在小朋友的口袋裏放了錄音筆，要每天聽取錄音筆的錄音內容才可以放心。

過了3個月後，蕭媽媽突然收到老師來電，叫小孩不用再上學。蕭媽媽以為小朋友犯錯，學校才有這個決定。經幾番追問後，老師才說出因為在幫孩子換衣服時，發現了一枝錄音筆在口袋裏。老師還退回學費給蕭媽媽，吩咐她以後不要再讓小朋友來幼稚園。老師感慨，

幼兒園園都裝了閉路電話，家長可以隨時隨地看到老師的一舉一動。如果你這麼疑神疑鬼，不信任我們的專業，那我們無法再教你的孩子了。

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蕭媽媽其後有向老師解釋放錄音筆，是為了想了解孩子的上學情況，並非惡意。蕭媽媽十分慚愧，跟老師道歉，並稱以後都不會再犯。

文章稱，家長們想了解小朋友的校園生活，可以有以下方法：

多詢問老師

如果擔心小朋友的適應問題，會否發生什麼事情，可以問老師有關情況，作出溝通，以便了解小朋友的習慣，及時糾正。

多與小朋友溝通

如果家長不放心小朋友上學，可以在放學時與他溝通，聆聽小朋友的分享，鼓勵小朋友發生什麼事都要說出來，及時疏導。當然不要詢問過度，令小朋友感到煩躁。

多與小孩角色扮演

角色扮演可以培養小朋友同理心，以及換位的思考能力。懂得站在他人角度思考，廣闊思維，懂得處理問題。

觀察小朋友的狀態

即使工作繁忙，也不要忽視小朋友，仔細觀察他們的情緒及狀態，發現小朋友不開心時要了解其原因，讓他們感到被重視，被關愛，小朋友會更願意與父母溝通。

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責任編輯：王明芳