【施政報告】林鄭月娥預告將公布新界北發展相關政策　料深圳下月在港發行離岸人民幣債券

▲ 特首林鄭月娥今早出席立法會行政長官質詢。（馮漢柱攝）

中央日前公布深圳前海方案，將前海合作區總面積擴大至120平方公里。行政長官林鄭月娥今早在立法會表示，新界西北與擴區後的前海僅「一灣之隔」，預告將於下月公布的《施政報告》中，交代與新界北發展相關政策。

林鄭月娥今早回應議員劉國勳質詢時表示，同意未來應以整全態度處理新界北發展，強調新界北部面向深圳，尤其新界西北與擴區後的前海僅「一灣之隔」。

她表示，新界北部要抓緊前海發展機遇，重提自己一直倡議運輸、基建先行， 但指有關細節不方便在「短問短答」期間交代，形容各界將於下月公布的《施政報告》中可找到答案。不過，對於議員倡議興建新鐵路連接新界西北和前海，林鄭月娥並無正面回應。

林鄭月娥回應議員周浩鼎提問時則形容，「一地兩檢」將成為未來港深兩地陸路口岸的「基本盤」，指日後對現有口岸進行重建或優化時，會加入「一地兩檢」元素。

她又提到，澳門和珠海之間的青茂口岸，正採用「合作查驗、一次放行」模式方便市民通關，形容港深兩地之間的口岸，未來亦可考慮加入相關元素。但她同時指出，有關建議法律修訂，需要得到立法會支持。

此外，林鄭月娥回應金融界議員張華峰時表示，料深圳市政府下月將於本港發行離岸人民幣債券，又透露日前在深圳出席深港合作會議期間，設有「工作專班」專門討論金融議題。

她又強調，中央一定會維護香港作為國際金融中心地位，形容要給大家「定心丸」，即中央非常重視香港，但同時指出香港亦要自強。

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記者：胡偉明