【食不安心】外賣奶茶飲到曱甴誤當茶葉　事主仔細描述口感崩潰：軟軟的…

▲ 外賣奶茶飲到曱甴誤當茶葉。

大快朵頤後，竟發現食物藏有昆蟲，實在令人無奈又嘔心。日前有網民分享叫外賣奶茶的「中伏」經歷，指自己飲到最後才發現口中有軟軟的異物，起初以為是茶葉，但最後才發現是曱甴，更險些直接吞掉，令事主非常崩潰。

事主於Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，透露自己日前叫了一間酸辣粉外賣連奶茶。但當奶茶飲到底部時，竟覺得口中有異物。她形容當時覺得口感軟軟的，以為是茶葉。而因為她之前也試過類似情況，結果真的是茶葉，故這此她有想過直接吞「茶葉」下肚。

但最後，她還是用舌頭取出「茶葉」。結果令人震驚，所謂的「茶葉」，其實是一隻曱甴，她當場崩潰。

▲ 事主飲奶茶飲到最後才發現有曱甴。(圖片來源：中伏飲食報料區)

最後都係用脷「輪」出嚟...再用手掹...一望...有腳嘅...XXXX！！！我條脷呀…好似仲係條脷度爬緊咁。

最新影片推介：揀錯書包易令學童寒背 脊醫4招教你揀好書包

帖文一出馬上引起網民熱議，不少人笑言事主描述得鉅細無遺，好有畫面，亦有人同樣分享相似的嘔心經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍 女拔小師妹陳劭藍成後起之秀

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣