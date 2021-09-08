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【明星理財】《尚氣》片酬被指達6千萬港元　梁朝偉劉嘉玲愛磚頭共擁逾9億物業

娛樂 12:52 2021/09/08

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梁朝偉劉嘉玲都是投資高手。

梁朝偉主演Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》，在香港和美國開畫後均票房報捷，有傳梁朝偉今次拍《尚氣》片酬高達6千萬港幣，不過影片口碑甚佳，外媒都讚賞梁朝偉演技精湛，相信偉仔的實力演技絕對物超所值。

雖然梁朝偉作為國際級巨星，但個性低調的偉仔，日常生活十分簡約，早前跟鄭裕玲作訪談，提及日常生活及飲食習慣，都十分簡單，連Do姐也笑言會否太悶，但偉仔卻說自己覺得好精采。

梁朝偉在《尚氣》演出被外國影評大讚。

【尚氣與十環幫傳奇】上映4天最高票房破1800萬元　影帝梁朝偉演出獲外媒大讚

夫婦擁10個物業

而梁朝偉和劉嘉玲結婚十多年，夫婦都於理財，並喜歡投資物業，早在90年代已各自投資住宅及店舖物業，有指現時梁朝偉夫婦在香港最少有10個物業，總市值約9億2000萬元。

同場加映：ERROR訪問

早前，梁朝偉雖在土瓜灣擁有的新柳街2A號擁舖位，遇到財團收購附近物業而被申請強制拍賣，最終偉仔持有的舖位以1,350萬元沽出，較2013年購入價帳面蝕讓150萬，但仍無損過去的在物業市場的彪炳戰績。

偉仔在物業投資屢有斬獲，比如他曾於2008年以2,880萬港元購入威靈頓街一個地舖，4年後以7,950萬元賣出，轉手即賺5,070萬元。在2011年，他把手上6個持有3年的黃竹坑商業單位賣出，轉手賺約2200萬。

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嘉玲讚偉仔投資眼光好

至於太太劉嘉玲姐也是投資高手，去年中她把持有的西半山蔚然高層的1,301平方呎單位以4,400萬元易手，賺近500萬元，十分有眼光。而劉嘉玲現仍持有的半山梅道May Tower高層，市值接近1億，嘉玲仍多以此單位用來跟朋友的聚會地。

嘉玲姐在去年底出席公開場合時，談及理財心得時曾稱，偉仔投資物業的眼光比她更好：「他出手快過我又準確過我，在市場上賺的錢都多過我。」並半開玩續指：「如果投資生意好似投資一個伴侶般，其實我都幾合格，我30幾年前就睇到梁朝偉是潛力股。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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