【潮店速報】Commonarea網上平台開快閃咖啡店　二手時裝+美容+藝術+工作坊限時7日【內附連結】

▲ 網上平台commonarea由線上走到線下，開設至本周日的Pop-up shop。（攝影本報記者）

近年大家一提起創業都會選擇在網上出發，原因貪其省卻舖租人工，當中有網上平台名為Commonarea，結集各路人馬，集時裝、美容、花藝、藝術、甚至workshop於一身，今個星期commonarea由線上走到線下，開設為期7天的Pop-up shop，大家經過翻新後的中環街市時，不妨走多一小步看過究竟。

這一次commonarea找來前身為aluminium傢俬店一層樓高3層的舊樓作為小試牛刀的一次，找來多個本地品牌共同合作，當中的品牌所包括的類型非常多元化。

首先地面和1樓主打時裝，有位於銅鑼灣利園開設店舖的Vein和Secret Weapon加入，前者釋出不少過季時裝以底至3折起發售，至於後者主打名牌二手衫，今次全以女裝為主。

2樓是多元化的一層，有美容品牌A Beauty Bar最暢銷的產品、有機咖啡豆和紅酒發售，而不得不提的有兩個比較特別的本地品牌加入。

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首先要說的是Greenhouse collection，品牌一直以來只在網上發售一些極為罕見的南美植物，植物會從南美直接引口，到港後店主會在香港養植將約兩個月才會正式上架，不要以為來自世界另一邊的植物會對香港的天氣水土不服，原來店主所揀選的植物大多在生表在大樹下，因此，不需要陽光直接照射仍然可以茁壯成長，因此，特別適合本地室內裏養植。

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而另一個值得留意的是當中有攤位營售來自一位居住於意大利羅馬的年青藝術家的作品，Felipe C.Risco是一名digital art畫家，曾經為羅馬Fendi和Bvlgari店舖櫥窗作畫，今次可以在這裏訂購他作品，當中當然包括這些作品，所有作品均附上證書，而且部分畫作更只供限量印製。

至於3樓則是workshop的地點，大家只要登入品牌網站就可以立時得知不同課程的開班日期。

日期：即日起至12/9

地址：中環閣麟街36號

記者：何偉雄